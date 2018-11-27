Бывший футболист оказался хозяином нарколаборатории

60-летний ветеран выплатил 50 тысяч южноафриканских рэндов (почти 4 тысячи евро) и был выпущен под залог. Двое подельников Мангены остались под стражей. Суд над бывшим спортсменом состоится уже в 2019 году. За хранение и производство наркотиков Мангена может получить до 15 лет тюрьмы.