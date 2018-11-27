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09:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший футболист оказался хозяином нарколаборатории

Бывший южноафриканский футболист Майк Мангена сдался полиции после того, как на его ферме была обнаружена лаборатория по производству наркотиков. Об этом сообщает The South African.

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60-летний ветеран выплатил 50 тысяч южноафриканских рэндов (почти 4 тысячи евро) и был выпущен под залог. Двое подельников Мангены остались под стражей. Суд над бывшим спортсменом состоится уже в 2019 году. За хранение и производство наркотиков Мангена может получить до 15 лет тюрьмы.

Мангена известен по своим выступлениям за местный клуб «Кайзер Чифс». Он также играл за рубежом, защищая цвета английского «Уотфорда». Окончив карьеру, Мангена работал спортивным аналитиком на южноафриканском телевидении.

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