«Реал», «Ливерпуль» и «Атлетико» претендуют на звание лучшего клуба года

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В тройку претендентов попали мадридские «Реал» (прошлогодний победитель) и «Атлетико, а также «Ливерпуль», сообщается в официальном «твиттере» издания.

Кроме того, за звание тренера года поборются: Дидье Дешам (сборная Франции), Диего Симеоне («Атлетико»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Массимилиано Аллегри («Ювентус») и Зинедин Зидан, покинувший этой весной «Реал».

На звание игрока года претендуют Криштиану Роналду («Ювентус»), Антуан Гризманн («Атлетико») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»).