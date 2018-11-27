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09:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал», «Ливерпуль» и «Атлетико» претендуют на звание лучшего клуба года

Европейская ассоциация клубов и Европейская ассоциация футбольных агентов определили претендентов на звание лучшего клуба года по версии Globe Soccer Awards-2018.

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Источник: Reuters

В тройку претендентов попали мадридские «Реал» (прошлогодний победитель) и «Атлетико, а также «Ливерпуль», сообщается в официальном «твиттере» издания.

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Кроме того, за звание тренера года поборются: Дидье Дешам (сборная Франции), Диего Симеоне («Атлетико»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Массимилиано Аллегри («Ювентус») и Зинедин Зидан, покинувший этой весной «Реал».

На звание игрока года претендуют Криштиану Роналду («Ювентус»), Антуан Гризманн («Атлетико») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Церемония награждения запланирована на 3 января, она состоится в Дубае.

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