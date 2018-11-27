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09:39 (мск), источник: Vesti.kz

Обнародованы средние зарплаты клубов казахстанской премьер-лиги

Сайт Sporting Intelligence представил данные по средним заработным платам в мировом футболе за 2018 год, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Больше всех в среднем платят в английской премьер-лиге. Футболисты первой команды АПЛ в среднем получают 3,93 миллиона долларов в год (1,4 миллиарда тенге).

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В тройку также входят испанская Ла Лига (2,89 миллиона долларов) и итальянская Серия А (1,99 миллиона).

Казахстанская премьер-лига занимает в этом списке 25-е место. В КПЛ футболисты основного состава в среднем получают 148 тысяч долларов в год (55 миллионов тенге). По этому показателю чемпионат Казахстана находится выше первенств в Южной Кореи, Австралии, Польши и Хорватии.

Топ-10 лиг с самой высокой средней зарплатой по данным Sporting Intelligence:

1. АПЛ (Англия) — 3,93 миллиона долларов;.

2. Ла Лига (Испания) — 2,89;.

3. Серия А (Италия) — 1,99;.

4. Бундеслига (Германия) — 1,83;.

5. Лига 1 (Франция) — 1,3;.

6. Суперлига (Китай) — 1,05;.

7. РПЛ (Россия) — 877 тысяч долларов;.

8. Суперлига (Турция) — 864;.

9. Серия А (Бразилия) — 670;.

10. МЛС (Канада, 3 клуба) — 519.

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