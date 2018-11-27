Обнародованы средние зарплаты клубов казахстанской премьер-лиги
Сайт Sporting Intelligence представил данные по средним заработным платам в мировом футболе за 2018 год, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сайт Sporting Intelligence представил данные по средним заработным платам в мировом футболе за 2018 год, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Больше всех в среднем платят в английской
В тройку также входят испанская Ла Лига (2,89 миллиона долларов) и итальянская Серия А (1,99 миллиона).
Казахстанская
Топ-10 лиг с самой высокой средней зарплатой по данным Sporting Intelligence:
1. АПЛ (Англия) — 3,93 миллиона долларов;.
2. Ла Лига (Испания) — 2,89;.
3. Серия А (Италия) — 1,99;.
4. Бундеслига (Германия) — 1,83;.
5. Лига 1 (Франция) — 1,3;.
6. Суперлига (Китай) — 1,05;.
7. РПЛ (Россия) — 877 тысяч долларов;.
8. Суперлига (Турция) — 864;.
9. Серия А (Бразилия) — 670;.
10. МЛС (Канада, 3 клуба) — 519.