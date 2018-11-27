Неймар принесет «ПСЖ» убытки

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По информации телеканала, у форварда существует предварительное соглашение с парижанами, согласно которому «ПСЖ» отпустит Неймара в испанский клуб, если за него заплатят 200 миллионов евро. В материале отмечается, что за футболиста готовы побороться «Барселона» и мадридский «Реал».

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Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017-го за рекордные 222 миллиона евро. Таким образом, парижская команда потеряет на трансфере футболиста около 22 миллионов евро.

До этого нападающий выступал за «Барселону». В сентябре 2018-го газета El Mundo Deportivo сообщала, что Неймар рассчитывает вернуться к каталонцам. Бразилец якобы обращался к руководству команды с просьбой инициировать его переход из-за конфликтов с уругвайским нападающим Эдинсоном Кавани.