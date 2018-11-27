Последний матч Ковача? У «Баварии» все очень плохо

Источник: Reuters

В начале октября немецкие СМИ били тревогу: «Бавария» со времен Луи ван Гала не начинала сезон так плохо. Серия из четырех матчей подряд без побед — немыслимое дело для клуба, который обычно выигрывает бундеслигу в январе-феврале.

Затем последовала серия из четырех побед подряд, пусть и не всегда убедительных, но показалось, что кризис миновал. Но, прямо как в случае с мадридским «Реалом», радоваться оказалось рано. В ноябре опять последовал провал за провалом: из последних четырех встреч «Бавария» выиграла только одну.

Президент клуба Ули Хеннес о будущем тренера Нико Ковача говорит только в пределах сегодняшней игры с «Бенфикой», а Bild и Sky Sports отправляют в Мюнхен Арсена Венгера. Как «Бавария» до этого докатилась?

Ковач против ветеранов

«Реал» вспоминается не только из-за аналогичной череды поражений в нынешнем сезоне. Схожи проблемы: в составе как мадридской, так и мюнхенской команд слишком много авторитетных возрастных футболистов, выигравших вагон и маленькую тележку трофеев.

Молодому тренеру, приходящему в команду со сложившимся костяком игроков, очень сложно протолкнуть новые идеи. Подхода может быть два: подстройка или конфронтация. Лопетеги в «Реале» отказался от своих идей, чтобы получить расположение игроков. Ковач, напротив, принципы ценит выше отношений. Обе стратегии выглядят проигрышными.

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Ковач как тренер получил известность по работе с франкфуртским «Айнтрахтом». Там он ставил агрессивную и практичную игру: предельно внимательно в обороне, отказ от бездумного владения мячом, использование ошибок соперника. Хорват выбивается из ряда предыдущих тренеров «Баварии», особенно по сравнению с ван Галом и Гвардиолой, сторонников принципиально иного футбола. Но Рибери, Роббен, Нойер, Мюллер, Боатенг — все они были лидерами раздевалки уже во времена Пепа.

Практически у каждого игрока в составе команды есть свои претензии к 47-летнему специалисту. Молодежь — Горецки, Серж Гнабри, Сандро Вагнер — жалуется на недостаток игрового времени. Ветераны — Хави Мартинес и Матс Хуммельс — не хотят уступать время молодежи. Хамес Родригес не понимает, почему он, такой красивый и талантливый, сидит на скамейке запасных, когда на поле выходит Ренату Саншеш, давно списанный футбольной прессой в «сбитые летчики».

Для Ковача активная ротация — один из базовых принципов работы. Как и понимание, что каждый игрок на поле должен усердно заниматься черновой работой, а не играть под настроение. Наверное, он бы мог объяснить это игрокам, но есть проблема — Ковач не учит немецкий. Его предшественники немедленно брались за изучение языка, но Ковач привез с собой штаб хорватских помощников и тем самым отгородил игроков от полноценного общения с тренерами.

Подобные конфликты для «Баварии» не редкость. В свое время через них проходили и Гвардиола, и Анчелотти. Недаром в Германии команду с давних пор называют ФК «Голливуд». Когда жена Томаса Мюллера вывесила в Инстаграм фотографию своего мужа, готовящегося выйти на замену, и подписала ее: «Ему (Ковачу) потребовалось 70 минут, чтобы понять очевидное!» — это и есть «Бавария». С одной оговоркой: прикрывать все это реалити-шоу должны победы.

На полпути из Франкфурта в Мюнхен

«Мы не во Франкфурте», — кричал Хамес Родригес после ничьей с «Аяксом» в Лиге чемпионов. «Мы уже перестали создавать моменты. Это не уровень «Баварии», — высказывался Мануэль Нойер после разгромного поражения от менхенгладбахской «Боруссии». Они правы оба: сейчас их команда нечто среднее между «Айнтрахтом» и «Баварией».

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Как бы презрительно Ковач ни относился к «тики-таке» Гвардиолы, но его новая команда не может так просто взять и отдать мяч сопернику. При этом хорват не пытается адаптировать другие ценности разработанного им футбола. На выходе получается, что «Бавария» владеет мячом так же, как и раньше, но при этом создает меньше остроты. По системе xG (тем самым ожидаемым голам) «Бавария» — пятая команда бундеслиги.

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Получив в распоряжение самый дорогой состав в стране, Ковач лишился одного из своих главных преимуществ с прошлого места работы — он не готовится к каждой команде индивидуально, не отталкивается от соперника. В результате «Бавария» вторые таймы проводит хуже первых, Ковач просто не реагирует на перестроения соперников:

• ничья с «Аугсбургом»: «Бавария» вела после первого тайма, пропустила на 86-й минуте;.

• поражение от дортмундской «Боруссии»: «Бавария» вела после первого тайма 1:0, проиграла матч — 2:3;.

• ничья с «Фортуной»: «Бавария» вела 3:1 к 58-й минуте, матч закончился со счетом 3:3.

Не помогает тренеру и то, что один из лучших вратарей современности Мануэль Нойер проводит худший сезон в карьере. Первый номер «Баварии» довольно долго лечил перелом левой стопы, и, как пишут немецкие СМИ, теперь Нойер часто боится использовать эту ногу как толчковую. Вратарь действительно проговаривал, что доверят телу меньше, чем раньше, и эта проблема стала сказываться и на других элементах игры.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bp-Rpt9FFXI/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bp-Rpt9FFXI/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bp-Rpt9FFXI/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Bayern Official (@fcbayern)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-09T20:30:34+00:00">9 Ноя 2018 в 12:30 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ошибки на выходах во время угловых в матчах с «Аугсбургом» и «Аяксом» фактически лишили команду 4 очков. Пробелы виднеются даже в ранее идеальной игре Нойера на выходах — в матче против «Вольфсбурга» он уже на полпути к нападающему Вуту Вегхорсту начал метаться от одного соперника к другому, потеряв былую уверенность. Отчасти это связано с перестройкой системы игры в обороне, ведь в прошлые годы вратарь с закрытыми глазами знал, где находятся его защитники и как они будут действовать в том или ином эпизоде. Сейчас это наложилось на персональные проблемы голкипера.

К руководству мюнхенского клуба тоже есть вопросы. Клуб провел скромную трансферную кампанию, забрав лишь Леона Горецку из «Шальке». При этом «Баварию» покинули Дуглас Коста, Артуро Видаль, Себастьян Руди, Хуан Бернат и Феликс Гетце. Теперь в распоряжении Ковача самая маленькая (23 человека) и самая возрастная (средний возраст 27.4 при среднем 25.4 по бундеслиге) обойма игроков в чемпионате.

Хэппи-энда не будет

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа E, 27.11.2018, 23:00 Бавария - Бенфика -

«Бавария» сейчас находится на пятом месте в таблице бундеслиги и отстает от дортмундской «Боруссии» на 9 очков. Когда такое преимущество в прошлые годы было у самой «Баварии», чемпионскую гонку можно было закрывать. Тем не менее у конкурентов мюнхенцев нет такого запаса прочности и опыта. Чемпионат еще есть шанс выиграть, длительная победная серия может начаться в любой момент. Другое дело, что Ковач не решит фундаментальных проблем команды.

О необходимости омоложения состава Ули Хеннес говорил еще пять лет назад, но несмотря на то, что в «Баварии» выросло несколько суперзвезд, кардинально картина не изменилась — здесь ситуацией управляют возрастные игроки, чьи лучшие футбольные годы остались позади. И каждый следующий тренер будет сталкиваться с одной и той же проблемой.

Для оздоровления атмосферы «Баварии» стоит либо провести кадровую чистку состава, либо найти такого тренера, который одновременно смог бы поставить эффективный футбол и при этом понравился бы игрокам. Похож ли Арсен Венгер на такую кандидатуру? Возможно. Но очевидно, что Нико Ковач не доработает нынешний сезон до конца.