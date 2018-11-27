Ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет 8 или 9 декабря за пределами Аргентины

Источник: AP 2018

Игра должна была состояться 24 ноября на стадионе «Ривер Плейта» в Буэнос-Айресе. Встреча была запланирована на 23:00 мск, но из-за нападения на автобус с игроками «Боки Хуниорс» дважды переносилась на час, после чего было принято решение провести встречу на день позже.

Нападавшие закидали автобус подручными предметами на пути его следования к стадиону «Монументаль», для разгона болельщиков полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водяные пушки. Многие игроки получили отравление угарным газом из-за попавшей в автобус дымовой шашки, несколько футболистов получили порезы. После инцидента капитан «Боки Хуниорс» Пабло Перес, получивший повреждение роговицы глаза, полузащитник Гонсало Ламардо и нападающий Карлос Тевес были доставлены в больницу, однако вскоре вернулись в расположение клуба.

Во вторник в штаб-квартире CONMEBOL в Парагвае состоялась встреча с участием президентов «Боки Хуниорс» и «Ривер Плейт», на которой обсуждались место и время проведения матча. Отмечается, что точное время и место проведения встречи будет определено позднее. Также сообщается, что CONMEBOL возьмет на себя расходы по перевозке делегаций обоих клубов.

Первый матч финала Кубка Либертадорес завершился вничью — 2:2. Игра была отложена на один день из-за ливня.

История противостояния

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года и является самым престижным клубным футбольным турниром Южной Америки. Впервые в истории турнира в финале встретились «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт», представляющие Буэнос-Айрес.

Противостояние клубов «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» считается одним из самых принципиальных в мировом футболе. На данный момент «Ривер Плейт» является самым титулованным клубом Аргентины, он 36 раз выигрывал чемпионат страны и трижды — Кубок Либертадорес. «Бока Хуниорс» по этому показателю занимает второе место (33 титула в чемпионате страны, 6 — в Кубке Либертадорес).