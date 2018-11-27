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19:34 (мск), источник: ТАСС

«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча»

ТАСС, 27 ноября. Телеканал «Матч ТВ» покажет прямую трансляцию церемонию вручения награды лучшему футболисту мира по версии французского журнала France Football «Золотой мяч». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала.

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Источник: РИА "Новости"

Церемония вручения состоится 3 декабря, трансляция начнется в 22:45 мск.

На получение «Золотого мяча» в 2018 году претендуют 30 футболистов:

  • вратари — бразилец Алиссон («Ливерпуль», прошлый сезон — «Рома»), бельгиец Тибо Куртуа («Реал», Мадрид, прошлый сезон — «Челси»), француз Уго Льорис («Тоттенхэм») и словенец Ян Облак («Атлетико»);.
  • защитники — уругваец Диего Годин («Атлетико»), бразилец Марсело, испанец Серхио Рамос, француз Рафаэль Варан (все — «Реал»);.
  • полузащитники — бельгиец Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), хорват Лука Модрич и испанец Иско (оба — «Реал»), француз Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), хорват Иван Ракитич («Барселона»), француз Н’Голо Канте и бельгиец Эден Азар (оба — «Челси»);.
  • нападающие — аргентинец Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), француз Антуан Гризманн («Атлетико»), хорват Марио Манджукич («Ювентус»), валлиец Гарет Бэйл, француз Карим Бензема (оба — «Реал»), англичанин Гарри Кейн («Тоттенхэм»), француз Килиан Мбаппе, уругваец Эдинсон Кавани, бразилец Неймар (все — ПСЖ), сенегалец Садио Мане, бразилец Роберто Фирмино, египтянин Мохаммед Салах (все — «Ливерпуль»), португалец Криштиану Роналду («Ювентус», прошлый сезон — «Реал»), уругваец Луис Суарес и аргентинец Лионель Месси (оба — «Барселона»).

Журнал France Football учредил приз «Золотой мяч» в 1956 году. Первым обладателем награды стал английский футболист Стэнли Мэтьюз. Наибольшее количество «Золотых мячей» (по пять) в своем активе имеют Роналду и Месси. С 2010 по 2016 год France Football вручал награду совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), которая вручает собственный приз с 1991 года. В этом году лучшим игроком года по версии ФИФА стал хорватский полузащитник испанского «Реала» Лука Модрич.

Лучший футболист мира — не Месси и не Роналду. Модрич!
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