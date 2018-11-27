«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча»

Журнал France Football учредил приз «Золотой мяч» в 1956 году. Первым обладателем награды стал английский футболист Стэнли Мэтьюз. Наибольшее количество «Золотых мячей» (по пять) в своем активе имеют Роналду и Месси. С 2010 по 2016 год France Football вручал награду совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), которая вручает собственный приз с 1991 года. В этом году лучшим игроком года по версии ФИФА стал хорватский полузащитник испанского «Реала» Лука Модрич.