Три легионера из Украины покинули неудачника КПЛ-2018
Три легионера покинули «Акжайык» и получили статус свободных агентов, сообщает Footboom.com.
Три легионера покинули «Акжайык» и получили статус свободных агентов, сообщает Footboom.com.
Первыми из уральского клуба ушли полузащитники Андрей Ткачук и Игорь Худобяк, а следом за ними — защитник Сергей Басов. Сейчас футболисты ищут себе новые клубы.
31-летний Ткачук забил один гол в 32 матчах КПЛ, 33-летний Худобяк отличился один раз за 29 встреч, а на счету 31-летнего Басова — один мяч и один ассист в 32 встречах.
Сообщается, что в ближайшее время с «Акжайыком» могут попрощаться два оставшихся украинца — вратарь Евгений Боровик и полузащитник Абросий Чачуа.
В прошедшем сезоне «Акжайык» занял последнее, 12-е, место и вылетел из