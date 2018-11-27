Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
ЦСКА
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:55
АЕК
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Реал
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Бенфика
Футбол. Еврокубки
23:00
Хоффенхайм
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Лион
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
22Гол Смолова не помог «Локо» в матче с «Уралом»
23Хабиб Нурмагомедов на высоте 330 метров над Москвой
20:07 (мск), источник: Vesti.kz

Три легионера из Украины покинули неудачника КПЛ-2018

Три легионера покинули «Акжайык» и получили статус свободных агентов, сообщает Footboom.com.

Наверх

Первыми из уральского клуба ушли полузащитники Андрей Ткачук и Игорь Худобяк, а следом за ними — защитник Сергей Басов. Сейчас футболисты ищут себе новые клубы.

31-летний Ткачук забил один гол в 32 матчах КПЛ, 33-летний Худобяк отличился один раз за 29 встреч, а на счету 31-летнего Басова — один мяч и один ассист в 32 встречах.

Сообщается, что в ближайшее время с «Акжайыком» могут попрощаться два оставшихся украинца — вратарь Евгений Боровик и полузащитник Абросий Чачуа.

В прошедшем сезоне «Акжайык» занял последнее, 12-е, место и вылетел из премьер-лиги.

Акжайык
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Три легионера из Украины покинули неудачника КПЛ-2018
Скандал в «Спартаке»: игроки за Глушакова, фаны слили переписку
«Не дерусь с автобусами»: Нурмагомедов представил свою книгу
«Автомобилист» прервал серию из трех поражений в КХЛ
Чиновники возьмутся за моральный облик российских спортсменов
«Никто не предложил работу»: Знарок вернулся в сборную
Фуркад прокомментировал решение Шипулина продолжить карьеру
Матч финала Кубка Либертадорес пройдет за пределами Аргентины
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь