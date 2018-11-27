Три легионера из Украины покинули неудачника КПЛ-2018

Первыми из уральского клуба ушли полузащитники Андрей Ткачук и Игорь Худобяк, а следом за ними — защитник Сергей Басов. Сейчас футболисты ищут себе новые клубы.

31-летний Ткачук забил один гол в 32 матчах КПЛ, 33-летний Худобяк отличился один раз за 29 встреч, а на счету 31-летнего Басова — один мяч и один ассист в 32 встречах.

Сообщается, что в ближайшее время с «Акжайыком» могут попрощаться два оставшихся украинца — вратарь Евгений Боровик и полузащитник Абросий Чачуа.