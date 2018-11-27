Хавбек «Милана» Бонавентура выбыл на 8−9 месяцев

29-летний Бонавентура перешёл в «Милан» летом 2014 года из «Аталанты» за € 7 млн. В этом сезоне он провёл за миланский клуб восемь матчей в чемпионате Италии (все — в основном составе), стал автором трёх забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.