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21:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Хавбек «Милана» Бонавентура выбыл на 8−9 месяцев

Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура не сможет помочь команде в сезоне-2018/19. Футболист перенёс операцию по поводу хронического воспаления колена.

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Источник: AFP 2018

«Сегодня в Питтсбурге в присутствии медицинского персонала “Милана” была проведена операция на коленном суставе. Процедура прошла успешно. Срок восстановления футболиста составит 8−9 месяцев», — говорится в сообщении пресс-службы итальянской команды.

29-летний Бонавентура перешёл в «Милан» летом 2014 года из «Аталанты» за € 7 млн. В этом сезоне он провёл за миланский клуб восемь матчей в чемпионате Италии (все — в основном составе), стал автором трёх забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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