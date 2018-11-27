Руководитель брестского «Динамо»: Мы рассчитывали заработать на Марадоне, а не тратить

Источник: РИА "Новости"

— Марадона такой человек, что с ним всегда получится сериал. Причем латиноамериканский, — цитирует tut.by Зайцева. — Приезд Диего — это дело случая. Мы хотели провести товарищеский матч с футбольным клубом «Аль-Фуджейра», который выступал во втором дивизионе чемпионата ОАЭ и который в то время тренировал Марадона. Он должен был вывести клуб в высшую лигу. Наследный принц эмирата Фуджейра, который курировал клуб, дюже разозлился, что команда не вышла в вышку с первого или второго места. Диего уволили. Он обиделся и удалился на свою виллу в Дубае. В заточении предавался просмотру телепрограмм. У нас возникла идея пригласить его в Брест. Но мы оказались четвертыми. У него уже были на руках предложения из Турции, Китая и Саудовской Аравии.

В нашу пользу сыграло то, что Диего считал, что на европейском рынке его стали забывать. Плюс к этому Марадона — социалист. Он где-то узнал, что в Беловежскую пущу к Петру Машерову приезжали охотиться и Че Гевара, и Фидель Кастро. В общем, произошла цепочка событий.

— У вас нет разочарования от этого сотрудничества? Стоит ли еще ждать Марадону в Белоруссии?

— Мы знали про непростой характер Диего. Его невозможно заставить работать системно. Ему, конечно, хотелось тренировать. Но я смотрел в YouTube его тренировки — это сплошная дискотека. (Улыбается.) У нас подход к построению тренировочного процесса другой. Поэтому предложили пост председателя правления.

В силу непредсказуемости характера Диего мы не знаем, когда продолжится и чем закончится наше сотрудничество. Вряд ли у него возникнет желание зимой приехать в Белоруссию, но потом все возможно.

— Во сколько вам обошелся приезд Марадоны?