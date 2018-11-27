Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Рома0
Реал2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Бавария5
Бенфика1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Хоффенхайм2
Шахтер Д2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лион2
Манчестер Сити2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Манчестер Юнайтед0
Янг Бойз0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ювентус1
Валенсия0
Футбол. Еврокубки
27.11
ЦСКА1
Виктория Пл2
Футбол. Еврокубки
27.11
АЕК0
Аякс2
Все события
Фоторепортажи
8От голов «Аяксу» до ФК МВД. Блистательная карьера Александра Ширко
27Первая победа Кононова в «Спартаке»
27 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Руководитель брестского «Динамо»: Мы рассчитывали заработать на Марадоне, а не тратить

Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев рассказал, как ему удалось пригласить на пост председателя правления бывшего капитана и главного тренера сборной Аргентины Диего Марадону​.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Марадона такой человек, что с ним всегда получится сериал. Причем латиноамериканский, — цитирует tut.by Зайцева. — Приезд Диего — это дело случая. Мы хотели провести товарищеский матч с футбольным клубом «Аль-Фуджейра», который выступал во втором дивизионе чемпионата ОАЭ и который в то время тренировал Марадона. Он должен был вывести клуб в высшую лигу. Наследный принц эмирата Фуджейра, который курировал клуб, дюже разозлился, что команда не вышла в вышку с первого или второго места. Диего уволили. Он обиделся и удалился на свою виллу в Дубае. В заточении предавался просмотру телепрограмм. У нас возникла идея пригласить его в Брест. Но мы оказались четвертыми. У него уже были на руках предложения из Турции, Китая и Саудовской Аравии.

В нашу пользу сыграло то, что Диего считал, что на европейском рынке его стали забывать. Плюс к этому Марадона — социалист. Он где-то узнал, что в Беловежскую пущу к Петру Машерову приезжали охотиться и Че Гевара, и Фидель Кастро. В общем, произошла цепочка событий.

— У вас нет разочарования от этого сотрудничества? Стоит ли еще ждать Марадону в Белоруссии?

— Мы знали про непростой характер Диего. Его невозможно заставить работать системно. Ему, конечно, хотелось тренировать. Но я смотрел в YouTube его тренировки — это сплошная дискотека. (Улыбается.) У нас подход к построению тренировочного процесса другой. Поэтому предложили пост председателя правления.

В силу непредсказуемости характера Диего мы не знаем, когда продолжится и чем закончится наше сотрудничество. Вряд ли у него возникнет желание зимой приехать в Белоруссию, но потом все возможно.

— Во сколько вам обошелся приезд Марадоны?

— Это коммерческая тайна. Но поверьте, недорого. Мы не рассчитывали на него тратить. А рассчитывали вместе с ним заработать. Пока Диего находится в Мексике, мы с его адвокатами создали юрлицо в ОАЭ, где четко прописана его доля от тех доходов, которые он может принести. Сейчас ведем переговоры о привлечении определенных спонсоров под имя Диего.

Динамо Брс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Клуб РПЛ может сняться с чемпионата
"Курица без головы". Как играл Глушаков в последних матчах
ЦСКА проиграл «Виктории» и почти потерял шансы на евровесну
Четырехкратный чемпион мира: Медведева психологически надломлена
ЛЧ: «Локомотиву» в матче с «Галатасараем» нужна только победа
Казанский «Зенит» потерпел второе поражение на чемпионате мира
Гончаренко назвал причину поражения ЦСКА в матче с «Викторией»
Президент «Боки» готов добиваться дисквалификации «Ривер Плейт»
Ягудин назвал беспределом слова чемпионки ОИ о Загитовой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь