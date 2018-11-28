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00:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Боки Хуниорс» готов добиваться дисквалификации «Ривер Плейт» в CAS

Президент «Бока Хуниорс» Даниэль Анхелиси заявил, что он намерен подать в суд, добиваясь дисквалификации «Ривер Плейт» в Кубке Либертадорес. Ранее сообщалось, что КОНМЕБОЛ перенёс ответный финальный матч турнира за пределы Аргентины на 8 или 9 декабря.

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Источник: AFP 2018

«Мы потребовали наказать “Ривер Плейт” за произошедшие инциденты. Мы предоставили видео, фотографии и другие доказательства. Будем ждать, когда наше заявление будет рассмотрено. Если мы исчерпаем все административные возможности, то отправимся в CAS. Впрочем, давайте не будем опережать события. В идеальном варианте дисциплинарный суд вынесет решение в нашу пользу и нам не придётся заходить так далеко. Мы не собираемся играть в ответном финальном матче. Если решение суда нас не удовлетворит, мы подадим апелляцию», — приводит слова Анхелиси Marca.

Напомним, что матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» был отменён из-за бесчинств фанатов, напавших на автобус гостей. В результате нападения пострадали несколько футболистов «Боки».

Финал Кубка Либертадорес может быть доигран в Европе
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