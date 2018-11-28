Президент «Боки Хуниорс» готов добиваться дисквалификации «Ривер Плейт» в CAS

«Мы потребовали наказать “Ривер Плейт” за произошедшие инциденты. Мы предоставили видео, фотографии и другие доказательства. Будем ждать, когда наше заявление будет рассмотрено. Если мы исчерпаем все административные возможности, то отправимся в CAS. Впрочем, давайте не будем опережать события. В идеальном варианте дисциплинарный суд вынесет решение в нашу пользу и нам не придётся заходить так далеко. Мы не собираемся играть в ответном финальном матче. Если решение суда нас не удовлетворит, мы подадим апелляцию», — приводит слова Анхелиси Marca.