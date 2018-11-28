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01:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Клуб «похоронил» своего футболиста ради отмены матча

Ирландский футбольный клуб «Бэллибрэк», выступающий в любительской лиге, объявил одного из своих игроков мертвым. Об этом сообщает Deadspin.

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23 ноября накануне игры с «Арклоу Таун» клуб сообщил лиге о том, что футболист Фернандо Ла-Фуанте погиб в автомобильной аварии. Встреча была отменена. В остальных матчах тура футболисты других команд выходили на поле с траурными повязками и устраивали минуту молчания.

Во время загрузки произошла ошибка.

Представители лиги решили выразить соболезнования семье погибшего Ла-Фуанте. В «Бэллибрэк» им сообщили, что тело отправили на родину игрока — в Испанию. Вскоре выяснилось, что футболист жив и отбыл домой за несколько недель до самого обмана.

В своем обращении в Facebook, руководство «Бэллибрэка» извинилось за обман и списало произошедшее на действия человека, «испытывающего глубокие личные проблемы».

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