Клуб «похоронил» своего футболиста ради отмены матча
Ирландский футбольный клуб «Бэллибрэк», выступающий в любительской лиге, объявил одного из своих игроков мертвым. Об этом сообщает Deadspin.
Ирландский футбольный клуб «Бэллибрэк», выступающий в любительской лиге, объявил одного из своих игроков мертвым. Об этом сообщает Deadspin.
23 ноября накануне игры с «Арклоу Таун» клуб сообщил лиге о том, что футболист Фернандо
Представители лиги решили выразить соболезнования семье погибшего
В своем обращении в Facebook, руководство «Бэллибрэка» извинилось за обман и списало произошедшее на действия человека, «испытывающего глубокие личные проблемы».