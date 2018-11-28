Назван победитель номинации «Открытие сезона» по итогам КПЛ-2018

Голосование проводилось среди руководителей клубов, наставников и капитанов команд чемпионата. Каждому участнику требовалось выбрать один вариант.
Таким образом, уверенную победу в номинации «Открытие сезона» одержал полузащитник «Астаны» Бактиер Зайнутдинов.
«Играя в клубе на разных позициях, он не только проявил свой футбольный универсалзим, но и показал неплохую результативность — пять взятий ворот и две голевые передачи. Его успешные действия не остались незамеченными для 14 респондентов», — говорится в сообщении.
Тройка лидеров голосования:
1. Бактиер Зайнутдинов («Астана») — 14 баллов;
2. Максим Федин («Тобол») — 9 баллов;
3. Тимур Мульдинов («Кызыл-Жар СК») — 4 балла.