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10:10 (мск), источник: Vesti.kz

Назван победитель номинации «Открытие сезона» по итогам КПЛ-2018

Футболист «Астаны» и сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов стал победителем в номинации «Открытие сезона», сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК).

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Голосование проводилось среди руководителей клубов, наставников и капитанов команд чемпионата. Каждому участнику требовалось выбрать один вариант.

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Таким образом, уверенную победу в номинации «Открытие сезона» одержал полузащитник «Астаны» Бактиер Зайнутдинов.

«Играя в клубе на разных позициях, он не только проявил свой футбольный универсалзим, но и показал неплохую результативность — пять взятий ворот и две голевые передачи. Его успешные действия не остались незамеченными для 14 респондентов», — говорится в сообщении.

Тройка лидеров голосования:

1. Бактиер Зайнутдинов («Астана») — 14 баллов;
2. Максим Федин («Тобол») — 9 баллов;
3. Тимур Мульдинов («Кызыл-Жар СК») — 4 балла.

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