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11:49 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: Финал Кубка Либертадорес может пройти в столице Катара

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между аргентинскими клубами «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» может пройти в столице Катара Дохе, сообщает tycsports.

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Источник: AP 2018

Источник утверждает, что после решения Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) перенести игру за пределы территории Аргентины к организации обратились со своими предложениями сразу несколько городов.

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По информации изданиями, кандидатами на проведения встречи являлись парагвайский Асунсьон, а также города Бразилии и Майами. Катар может быть выбран из-за его географического положения — страна находится рядом с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Там в декабре пройдет клубный чемпионат мира, в котором выступит победитель Кубка Либертадорес.

До этого в КОНМЕБОЛе заявили, что заключительный матч соревнования пройдет 8 или 9 декабря.

Ранее руководство «Боки» заявило, что намерено обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу переноса встречи с «Ривером».

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