СМИ: Финал Кубка Либертадорес может пройти в столице Катара

Источник: AP 2018

Источник утверждает, что после решения Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) перенести игру за пределы территории Аргентины к организации обратились со своими предложениями сразу несколько городов.

По информации изданиями, кандидатами на проведения встречи являлись парагвайский Асунсьон, а также города Бразилии и Майами. Катар может быть выбран из-за его географического положения — страна находится рядом с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Там в декабре пройдет клубный чемпионат мира, в котором выступит победитель Кубка Либертадорес.

До этого в КОНМЕБОЛе заявили, что заключительный матч соревнования пройдет 8 или 9 декабря.