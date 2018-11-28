СМИ: Финал Кубка Либертадорес может пройти в столице Катара
Ответный матч финала Кубка Либертадорес между аргентинскими клубами «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» может пройти в столице Катара Дохе, сообщает tycsports.
Ответный матч финала Кубка Либертадорес между аргентинскими клубами «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» может пройти в столице Катара Дохе, сообщает tycsports.
Источник утверждает, что после решения Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) перенести игру за пределы территории Аргентины к организации обратились со своими предложениями сразу несколько городов.
По информации изданиями, кандидатами на проведения встречи являлись парагвайский Асунсьон, а также города Бразилии и Майами. Катар может быть выбран
До этого в КОНМЕБОЛе заявили, что заключительный матч соревнования пройдет 8 или 9 декабря.
Ранее руководство «Боки» заявило, что намерено обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу переноса встречи с «Ривером».