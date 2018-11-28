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10:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» — корректнее всех, или сколько предупреждений и удалений заработали клубы в КПЛ-2018

«Астана» в минувшем сезоне в казахстанской премьер-лиге не только в пятый раз подряд завоевала золотые медали, но и стала самой корректной командой чемпионата, передает корреспондент Vesti.kz.

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Футболисты столичного клуба заработали 54 предупреждения, при этом ни разу не удалялись с поля.

Самым грубым клубом стал «Кайсар», в его пассиве 90 желтых карточек и четыре красные. Столько же удалений имеют «Тобол», «Атырау» и «Иртыш».

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Полная таблица предупреждений и удалений клубов согласно занятым местам в чемпионате выглядит следующим образом:

«Астана»: предупреждений — 54, красных — 0;.

«Кайрат»: 67/2;.

«Тобол»: 69/4;.

«Ордабасы»: 70/2;.

«Кайсар»: 90/4;.

«Жетысу»: 51/3;.

«Актобе»: 65/1;.

«Шахтер»: 60/1;.

«Атырау»: 75/4;.

«Иртыш»: 79/4;.

«Кызыл-Жар СК»: 80/1;.

«Акжайык»: 55/1;.

Напомним, что серебряным и бронзовым призерами КПЛ-2018 стали «Кайрат» и «Тобол» соответственно. Финишировавшие на 11-м и 12-м местах «Кызыл-Жар СК» и «Акжайык» вылетели в первую лигу, их места в премьер-лиге заняли «Окжетпес» и «Тараз». Плюс «Иртыш» сохранил прописку в «элите», оказавшись сильнее «Кырана» в переходных играх — 3:0, 2:1.

После победы «Кайрата» над «Атырау» в финале Кубка страны (1:0), четвертым участником квалификации Лиги Европы-2019/20 стал «Ордабасы», завершивший чемпионат на четвертой строчке.

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