«Астана» — корректнее всех, или сколько предупреждений и удалений заработали клубы в КПЛ-2018
«Астана» в минувшем сезоне в казахстанской
«Астана» в минувшем сезоне в казахстанской
Футболисты столичного клуба заработали 54 предупреждения, при этом ни разу не удалялись с поля.
Самым грубым клубом стал «Кайсар», в его пассиве 90 желтых карточек и четыре красные. Столько же удалений имеют «Тобол», «Атырау» и «Иртыш».
Полная таблица предупреждений и удалений клубов согласно занятым местам в чемпионате выглядит следующим образом:
«Астана»: предупреждений — 54, красных — 0;.
«Кайрат»: 67/2;.
«Тобол»: 69/4;.
«Ордабасы»: 70/2;.
«Кайсар»: 90/4;.
«Жетысу»: 51/3;.
«Актобе»: 65/1;.
«Шахтер»: 60/1;.
«Атырау»: 75/4;.
«Иртыш»: 79/4;.
«Кызыл-Жар СК»: 80/1;.
«Акжайык»: 55/1;.
Напомним, что серебряным и бронзовым призерами КПЛ-2018 стали «Кайрат» и «Тобол» соответственно. Финишировавшие на 11-м и 12-м местах «Кызыл-Жар СК» и «Акжайык» вылетели в первую лигу, их места в
После победы «Кайрата» над «Атырау» в финале Кубка страны (1:0), четвертым участником квалификации Лиги Европы-2019/20 стал «Ордабасы», завершивший чемпионат на четвертой строчке.