Николай Иванов: Смаков отработал в «Актобе» весь год — и теперь выясняется, что в клубе коррупция

Источник: Sports.kz

Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил поговорить с членом Совета директоров ФК «Актобе», известным актюбинским футбольным специалистом Николаем Ивановым, чтобы подробнее разобраться в последних изменениях, произошедших в структуре некогда являвшегося флагманом казахстанского футбола клуба, и понять, пойдут ли они ему на пользу.

— Николай Григорьевич, как бы Вы могли прокомментировать передачу ФК «Актобе» в доверительное управление Самату Смакову?

— На первой же пресс-конференции он заявил, что будет строить интернат. Я хотел услышать, что будут строиться манеж и поля — и так далее… Пока вопрос именно полей в Актобе стоит самым острым образом. Не создав материальной базы, не имея выстроенной структуры, очень сложно что-то делать и рассчитывать на успех. За те 7 лет, что я работал в клубе «Актюбрентген», мне удалось отремонтировать два мини-футбольных зала, а во дворце спорта «Коныс» до сих пор играют на построенном нами поле. То есть, все время я старался заниматься как основной задачей инфраструктурой, ну, и, конечно, всеми остальными вопросами функционирования и развития клуба. И это дало результаты, — мы были многократными серебряными призерами чемпионата Казахстана, многократными финалистами национального Кубка, играли на международном уровне, воспитали мастеров спорта РК по футзалу, собственных актюбинских молодых футболистов — членов национальной сборной Казахстана по футзалу.

— Как Вы сами относитесь к такой форме разгосударствления отечественных футбольных клубов как передача в доверительное управление на подобных условиях?

— Если посмотреть на юридическую сторону этого дела, то в доверительное управление, в соответствии с законом о приватизации, передается имущество. Имущества у клуба раз-два и обчелся — легковая машина, микроавтобус и клубный автобус. Центральный стадион находится на балансе областной детско-юношеской спортивной школы по футболу № 8. Финансирование клуба будет осуществлять областной бюджет. Похоже, что в доверительное управление передаются бюджетные средства? Ну, а какая это приватизация?! Во-первых, это не соответствует закону. Самату Смакову были переданы в доверительное управление некое незначительное имущество без спортивной инфраструктуры, долги и определенные обязательства, — какие именно, мне неизвестно, но вопрос выделения денег для клуба отражает то, что это вообще никакая не приватизация. Что же в этой ситуации выиграл бюджет? Цель приватизации — привлечение эффективного собственника для снижения нагрузки на бюджет. Но она не снижается, — и тогда получается, что частное лицо Самат Смаков получает, кроме всего прочего, в доверительное управление государственные деньги. До этого весь процесс определяло само государство и руководило им тоже, — а теперь эти деньги отдают частнику. Что это за благотворительность?! Доказал ли г-н Смаков С., что он самый эффективный менеджер?! Долги не погашены, клуб на бане, подогрев на стадионе не отремонтирован, новый сезон начнем, как всегда, на выезде, ничего не построено, задача на сезон главной командой не решена (ею было место не ниже шестого), команда Первой лиги «Актобе-Жас» последняя в дивизионе (турнирные показатели здесь, правда, — не главная задача, главное, — готовить футболистов для основной команды), молодежная команда поделила 14−16 места во Второй лиге…

В большом плюсе — горячая поддержка болельщиков, лучшая посещаемость стадиона. Частично это заслуга клуба, но по большей части — заслуга самих болельщиков, за что им огромная благодарность. В таком случае лучше было бы объявить конкурс на программу развития ФК, чтобы каждый кандидат презентовал ее, а конкурсная комиссия, по результатам рассмотрения и обсуждения, выбрала бы лучшую стратегию и определила самого эффективного, на е усмотрение, конкурсного управляющего, с которого в этом случае есть что спросить — программа должна быть реализована. В противном случае договор доверительного управления может быть расторгнут по инициативе учредителя клуба.

— Почему при передаче ФК тому или иному лицу не прописывается норма об обязательности содержания клуба самостоятельно по окончании отведенного срока доверительного управления?

— Я даже больше скажу: человек взял клуб в доверительное управление — и платит за него в течение 7 лет долями! В любое время за этот отведенный период он может выйти из договора, если у него что-то не сложилось или не получилось, — если есть какие-то семейные обстоятельства или по состоянию здоровья… Но время-то ушло — и деньги тоже. Причем, повторюсь, денег государством на содержание клуба выделяется не меньше, — а чем будет подкреплено то, что они окажутся вложены эффективно? Если сравнить за прошедший год работы Смакова С., то никакого улучшения материальной базы «Актобе» абсолютно не произошло. Поле с подогревом у нас есть, — но оно неисправно. Искусственный газон СДЮСШОР № 8, на котором многие годы команда начинала играть в начале сезона, требует замены. Вроде бы, ничего выдающегося за этот год не произошло, — кроме грандиозных проводов Смаков, но это не имеет к делу никакого отношения. Что изменилось в работе кардинально?! У нас, как обычно, стоит задача занимать места, но я бы не так ставил задачу перед руководителем клуба, потому что места придут, когда работа будет выстроена планово. Генеральный директор в этом году везде ездил вместе с командой, хотя для этого у него есть тренерский штаб, спортивный директор и другие люди. Генеральный директор должен заниматься административно-хозяйственной работой, — то есть, материальной базой, финансированием, решением юридических вопросов, ФИФА, УЕФА, санкциями, долгами.

— На пресс-конференции, посвященной принятию ФК «Актобе» в доверительное управление, Самат Смаков что-нибудь интересное говорил?

— Одна любопытная фраза прозвучала, — но, может быть, он ее с юмором произнес. В общем, когда у Смакова спросили о том, откуда у него деньги на покупку клуба, он сказал: «Я, вообще, в футбол играл, а не кукурузу охранял». Получается, если у кого-то нет таких средств, — значит, человек кукурузу охранял?! Наверное, каждый выполнял свою работу, — то есть, это не совсем корректно сказано устами первого руководителя футбольного клуба. Все-таки, такие жаргонные вещи мы можем себе позволить при совместных посиделках с друзьями, а здесь, все же, — официальная часть и пресс-конференция вступления в должность, поэтому ни о какой кукурузе, на мой взгляд, речи идти не должно было.

Не совсем понятным было его высказывание о том, что заниматься в футбольном центре бесплатно будут только одаренные дети, а остальные — на платной основе. Кто и как будет определять эту одаренность?! А потом, — а как же тогда эта идея будет соответствовать бюджетному финансированию? Затея очень сомнительная — и противоречащая закону…

В очередной раз хочется поднять вопрос об отказе от финансирования из бюджета профессиональных клубов. Бюджетное финансирование должно быть направлено на массовый футбол, детско-юношеский, ветеранский, — а не на дорогостоящих и переоцененных футболистов. По уровню средних их зарплат Казахстан занимает 25 место, обойдя даже Хорватию! Вот бы так они играли, как высока зарплата этих «мастеров».

Также мы узнали на пресс-конференции, что детей в футбольный центр «Актобе» брали за канистру бензина, тренеры футбольного центра занимались присвоением средств, — и такие откровения меня вообще повергли в шок! Весь человек год отработал, — а сейчас выясняется, по его же словам, что в клубе коррупция… И так далее, и тому подобное.

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— Почему, на Ваш взгляд, ФК «Актобе» отдали в доверительное управление именно сейчас?

— Потому что по Постановлению правительства РК это был крайний срок — и позже уже некуда. Дважды торги прошли без результата, в том числе и сам Самат Смаков не изъявлял никакого желания брать «Актобе» в доверительное управление. И больше того, — в определенный момент он отказался принимать на себя клуб, и я даже помню тот комментарий, который от его имени озвучил пресс-атташе ФК «Актобе» Марат Джумабаев, где однозначно было сказано о том, что Самат не собирается участвовать ни в каких торгах.

С одной стороны, я понимаю, что по Постановлению правительства РК эту процедуру требовалось провести. Приватизации не получилось, — и она не могла получиться, потому что в таком состоянии клуб продать невозможно, поэтому выход нашли в доверительном управлении. Однако это не значит, что оно заменяет приватизацию, потому что доверительное управление — лишь один из переходных этапов приватизации.

— Самат Смаков на пресс-конференции сказал, что планирует погасить долги клуба в ближайшие два года. Насколько это реально, на Ваш взгляд?

— На эту тему у него есть разногласия с тем, что было сказано еще до этого. Во-первых, в летнее время, когда над «Актобе» нависла угроза очередных санкций со стороны ФИФА и Казахстанской Федерации футбола, Смаков провел очередные переговоры с футболистами, — и тогда он всех заверил в том, что скоро появится собственник клуба, после чего все долги будут погашены. Теперь же говорит, что нужно будет подождать еще два года, поэтому я не знаю, как к этому отнесутся люди. Во-вторых, вот эта история с двумя годами чем чревата? Ведь большая часть долгов у клуба — перед иностранцами, и они все в долларовом эквиваленте. Точную сумму долга никто до сих пор не может назвать, — в том числе и сам Смаков, и она до сих пор не озвучена. Теперь давайте перейдем к цифрам. Допустим, бюджет «Актобе» за два года составит 4 миллиарда тенге, — это деньги, которые будут выделены бюджетом. Хотя, по словам Смакова, он ведет переговоры со спонсором, но это все пока что дело будущего. Если же в сухом остатке, то возьмем 4 миллиарда, из которых порядка 2 миллиардов (цифра требует уточнения) — долги. А как же жить и участвовать в чемпионате? За оставшиеся деньги — нереально. Потом еще одну очень интересную вещь я услышал — о том, что Смаков хочет, чтобы стадион передали в собственность клуба. Как это?! Здесь что-то не вяжется, потому что в данном случае и клуб-то даже не находится в его собственности, — поэтому здесь нужно четко понимать все юридические тонкости.

В общем, много чего нам еще предстоит узнать, и как оно все это будет выглядеть, мне сказать трудно. Мы все так же идем не совсем проторенной дорогой. Будем надеяться, что актюбинский футбол не будет отдан на откуп одному человека, не имеющему достаточного опыта административно-хозяйственной и организационной деятельности, и руководству области достанет ответственности и мудрости найти самый оптимальный вариант управления футболом в области.