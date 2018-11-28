Самый молодой и непредсказуемый: сможет ли новый тренер привести «Кайрат» к чемпионству

Слухи о том, что Шпилевский возглавит «Кайрат», появились еще в середине октября. Руководство клуба, с одной стороны, сделало очень логичный шаг по приглашению молодого специалиста. С другой — этот шаг невероятно рискованный: летом в Беларуси он обернулся увольнением из брестского «Динамо» спустя полтора месяца после назначения.
Продукт немецкой тренерской школы
Алексей провел детство в Германии, где выступал за детскую команду «Штутгарта», однако из-за травмы был вынужден рано завершить карьеру. Тогда Шпилевский сфокусировался на тренерской карьере, и уже в 21 год получил категорию А, да еще и в Германии, где требования гораздо выше, нежели где бы то ни было в СНГ.
Алексей начал работать в родном «Штутгарте», откуда перешел в академию «Ред Булл Лейпциг» — сегодня команда располагается в Бундеслиге на четвертом месте, на одну строчку выше «Баварии».
«Шпилевский — продукт немецкой тренерской школы, он следует тренду, заложенному Юргеном Клоппом: футбол — не для агентов, футболистов или тренеров, он существует для зрителей, — рассказал журналист и эксперт сайта Sputnik Беларусь Руслан Васильев. — Второй тезис — в таком футболе успеха добиваются команды, в которых есть семейная обстановка. Алексей — последователь этой концепции, который пытается выстроить в команде атмосферу».
Сторонник радикальных преобразований
Работая в Бресте, Алексей решил выстроить дисциплину довольно радикальным образом: по решению тренерского штаба сразу три ведущих игрока «Динамо» были отстранены от работы с командой — Алексей Гаврилович, Артем Милевский и Павел Савицкий. Последний в итоге остался в команде и за тур до конца чемпионата был лучшим бомбардиром Высшей лиги с 15 голами.
Двух вышеупомянутых игроков категорически не хватило команде, которая рассталась с Лигой Европы после разгромного поражения 0:4 от кипрского «Аполлона» и занимает всего лишь шестое место в национальном чемпионате.
«Почему у него не получилось в “Динамо”? Все достаточно банально: не хватило ума у ведущего на тот момент футболиста Артема Милевского, а у Шпилевского — опыта, в том числе и терпения, — считает Васильев. — У Алексея за спиной нет этого опыта игрока. Да, Клопп не играл за “манншафт” (прозвище сборной Германии — прим. ред.), но он все равно был квалифицированным защитником и хорошим игроком в “Майнце”. У Шпилевского такого флера нет, и ему тяжело добиваться авторитета. И не только из-за молодости, но и потому, что является теоретиком. Теоретику, который еще не доказал, что является хорошим практиком, доверяют с неохотой».
С этим переходом от теории к практике действительно были проблемы. Так, в вышеупомянутом проигранном «Аполлону» матче Шпилевский пошел на радикальные перестановки в составе, отказался от схемы, которую наигрывал в течение месяца, флангового полузащитника Савицкого решил использовать в центре, а опорного полузащитника Осучукву — под нападающими. Как итог — разгром и вылет из Лиги Европы.
Подобные шаги можно было бы списать на эмоции, которые откровенно мешали работать Шпилевскому.
Так, во втором раунде Лиги Европы Алексей заработал удаление, получил дисквалификацию и не руководил командой в первом матче против «Аполлона», который, кстати, динамовцы выиграли со счетом 1:0.
Буквально через несколько дней после вылета из Лиги Европы Шпилевского отстранили от руководства командой, а затем руководство «Динамо» расторгло контракт с тренером.
Тренерский аванс
Тем не менее, руководство «Кайрата» обратило внимание на молодого специалиста.
«У Алексея есть качества, которые нравятся работодателям при первичном знакомстве, нравятся его мировоззрение и взгляды на футбол, его чисто человеческие качества. Но дальше ему необходимо переходить от слов к делу, а это доказывается результатами», — рассуждает Васильев.
Руководство «Кайрата» делает поступательное движение в очень правильном направлении: вместо приглашения дорогостоящих легионеров значительные средства вкладываются в инфраструктуру, в команду приглашаются игроки, хорошо знакомые местной публике. Благодаря появлению в коллективе того же Андрея Аршавина матчи «Кайрата» стали собирать большое количество болельщиков, а базе команды может позавидовать добрая половина клубов Российской Премьер-лиги.
Ход с приглашением Шпилевского также, на первый взгляд, выглядит очень разумно: команда хочет выработать собственную философию по аналогии с тем, что сделали, например, «Барселона» или «Боруссия» того же Клоппа.
«Алексей — человек западноевропейской ментальности, культура оставила свой след, — говорит Васильев. — Когда он работал в Беларуси, он частенько использовал немецкие, а не русские пословицы. Это может стать определенным камнем преткновения. Однако если команда захочет его принять, то и сам он будет к команде расположен — его успех будет напрямую зависеть от сплоченности коллектива».
Алексею дают аванс — на его неудачу в Бресте закрыли глаза. Второй момент — отсутствие у Шпилевского тренерской категории PRO, которая необходима для того, чтобы официально руководить командой в матчах национального чемпионата Казахстана и еврокубках.
Медиа-офицер «Кайрата» Багыжан Абуов в телефонном разговоре с корреспондентом Sputnik Казахстан сообщил, что сейчас Алексей проходит обучение и к началу следующего сезона должен получить необходимую категорию.
Фактически Шпилевскому говорят: «Команда и ты растете вместе». Тем не менее, возможен и обратный результат.
Когда эмоции зашкаливают
В Центральной Азии авторитет ставится во главу угла. Взять ту же сборную Узбекистана, которую возглавил Эктор Купер — тренер, не знающий побед уже много лет, однако обладающий непререкаемым авторитетом и которому чужды интриги, а сам он не ведется на провокации и не поддается эмоциям.
Алексей подвержен перепадам эмоций — это факт. В адрес того же Милевского Алексей написал, что Артема даже на стажировку не возьмут в «Лейпциг», где Шпилевский провел несколько лет. Поддать жару может и его мама, по совместительству и его агент — Елена Шпилевская. Она уже называла игроков «Клецка», которому чуть не проиграло «Динамо» в Кубке страны, «трактористами», а также появлялась в комментариях на странице Артема Милевского в Instagram, где призывала нападающего «закрыть рот» и «найти девушку».
В одном клубе отсутствие опыта и эмоции обернулись увольнением. Как получится у Шпилевского в Казахстане, покажет время, однако если пасьянс сложится, то в «Кайрате» будет заложен фундамент, которым можно будет пользоваться десятилетия. База и инфраструктура уже есть. Дело — за традициями и победами.