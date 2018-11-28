Президент ФК «Ривер Плейт» удивлен требованием «Боки Хуниорс» о дисквалификации его клуба
ТАСС, 28 ноября. Президент аргентинского футбольного клуба «Ривер Плейт» Родольфо Д’Онофрио удивлен требованиям «Боки Хуниорс» о дисквалификации его команды
ТАСС, 28 ноября. Президент аргентинского футбольного клуба «Ривер Плейт» Родольфо Д’Онофрио удивлен требованиям «Боки Хуниорс» о дисквалификации его команды
Впервые в истории в финале Кубка Либертадорес встретились два клуба из
Президент «Боки» Даниэль Анхелиси не согласился этим решением и потребовал дисквалификации «Ривера». Он заявил, что оспорит это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), через который намерен добиться дисквалификации соперника.
Д’Онофрио выразил недовольство требованиям «Боки» дисквалифицировать его команду и фактически присвоить титул чемпиона Кубка Либертадорес «Боке» без проведения ответного матча. «Я удивлен, что “Бока” сразу же потребовала дисквалификации “Ривера”, — заявил глава клуба. — Я уверен, что ответный матч должен состояться, так как “Ривер” не виноват в случившемся, кто действительно виноват, так это полиция». По словам Д’Онофрио, президент Аргентины Маурисио Макри заверил его в том, что ответный матч состоится на стадионе команды «Ривера» «Монументаль».
Кубок Либертадорес проводится с 1960 года и является самым престижным клубным футбольным турниром Южной Америки. Первый матч финала, который состоялся 11 ноября, завершился со счетом 2:2.
Противостояние клубов «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» считается одним из самых принципиальных в мировом футболе. На данный момент «Ривер Плейт» является самым титулованным клубом Аргентины, он 36 раз выигрывал чемпионат страны и трижды — Кубок Либертадорес. «Бока Хуниорс» по этому показателю занимает второе место (33 титула в чемпионате страны, 6 — в Кубке Либертадорес).