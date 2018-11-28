Президент ФК «Ривер Плейт» удивлен требованием «Боки Хуниорс» о дисквалификации его клуба

Источник: AFP 2018

Впервые в истории в финале Кубка Либертадорес встретились два клуба из Буэнос-Айреса — «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». За несколько часов до ответной финальной игры, которая должна была пройти 24 ноября на стадионе «Ривера», болельщики хозяев закидали подручными средствами автобус «Боки», из-за чего несколько игроков гостевой команды получили ранения. В результате игра была перенесена на неопределенный срок. Во вторник на встрече Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) было принято решение, согласно которому финал Кубка Либертадорес может пройти за пределами Аргентины 8 или 9 декабря.

Президент «Боки» Даниэль Анхелиси не согласился этим решением и потребовал дисквалификации «Ривера». Он заявил, что оспорит это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), через который намерен добиться дисквалификации соперника.

Д’Онофрио выразил недовольство требованиям «Боки» дисквалифицировать его команду и фактически присвоить титул чемпиона Кубка Либертадорес «Боке» без проведения ответного матча. «Я удивлен, что “Бока” сразу же потребовала дисквалификации “Ривера”, — заявил глава клуба. — Я уверен, что ответный матч должен состояться, так как “Ривер” не виноват в случившемся, кто действительно виноват, так это полиция». По словам Д’Онофрио, президент Аргентины Маурисио Макри заверил его в том, что ответный матч состоится на стадионе команды «Ривера» «Монументаль».

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года и является самым престижным клубным футбольным турниром Южной Америки. Первый матч финала, который состоялся 11 ноября, завершился со счетом 2:2.