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14:30 (мск), источник: Газета.Ру

Полиция Италии заморозила активы владельца «Сампдории»

Итальянская полиция заморозила активы владельца «Сампдории» Массимо Ферреро, сообщает calciomercato.

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Источник: AP 2018

Правоохранительные органы ограничили доступ главы клуба из города Генуя к финансовым ресурсам, так как на данный момент идет расследование по делу в отношении Ферреро о растратах, мошенничестве и отмывании денег.

В нынешнем сезоне «Сампдория» занимает 12 строчку турнирной таблицы серии А.

1 декабря ей предстоит матч с «Болоньей» в 22.30 по московскому времени.

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