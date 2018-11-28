Полиция Италии заморозила активы владельца «Сампдории»
Итальянская полиция заморозила активы владельца «Сампдории» Массимо Ферреро, сообщает calciomercato.
Итальянская полиция заморозила активы владельца «Сампдории» Массимо Ферреро, сообщает calciomercato.
Правоохранительные органы ограничили доступ главы клуба из города Генуя к финансовым ресурсам, так как на данный момент идет расследование по делу в отношении Ферреро о растратах, мошенничестве и отмывании денег.
В нынешнем сезоне «Сампдория» занимает 12 строчку турнирной таблицы серии А.
1 декабря ей предстоит матч с «Болоньей» в 22.30 по московскому времени.