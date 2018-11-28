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14:46 (мск), источник: Lenta.Ru

У Ибрагимовича нашелся двойник

Боснийский баскетболист мюнхенской «Баварии» Нихад Джедович рассказал о том, что его часто путают с шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем из-за внешнего сходства. Интервью с Джедовичем опубликовано в Twitter-аккаунте Евролиги.

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Источник: AP 2018

«Как только я отрастил волосы, заметил, что меня стали отмечать в социальных сетях. Летом три дня провел в Париже. Люди часто останавливали меня, желая сфотографироваться с Златаном», — рассказал 28-летний босниец.

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Ибрагимович в настоящее время защищает цвета американского «Лос-Анджелес Гэлакси». Швед югославского происхождения известен по выступлениям за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». За сборную Швеции форвард провел 114 матчей и забил 62 гола.

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