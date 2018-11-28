Робби Кин завершил карьеру
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Рекордсмен по количеству забитых голов и проведенных матчей за сборную Ирландии по футболу Робби Кин объявил о завершении карьеры игрока.
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Рекордсмен по количеству забитых голов и проведенных матчей за сборную Ирландии по футболу Робби Кин объявил о завершении карьеры игрока.
Кин после завершения карьеры войдет в штаб нового главного тренера сборной Ирландии Мика Маккарти.
«От “Крумлин Юнайтед” до Милана, Лондона и
На счету Кина 68 голов в 146 матчах за сборную Ирландии. На клубном уровне он выступал за «Вулверхэмптон», «Ковентри», «Интер», «Лидс», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Селтик», «Вест Хэм», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Астон Виллу» и «Атлетико де Калькутта».