Робби Кин завершил карьеру

«От “Крумлин Юнайтед” до Милана, Лондона и Лос-Анджелеса. Я и не мог представить, что моя футбольная жизнь так сложится. Это превзошло все ожидания, которые были у меня, “больного” футболом мальчишки, выросшем в Дублине. С завершением одной главы начинается новое захватывающие приключение. Я горд и рад работать рядом с Миком Маккарти, Терри Коннором и сборной Ирландии в ближайшие несколько лет», — цитирует Кина Rte.ie.