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15:35 (мск), источник: Р-Спорт

Робби Кин завершил карьеру

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Рекордсмен по количеству забитых голов и проведенных матчей за сборную Ирландии по футболу Робби Кин объявил о завершении карьеры игрока.

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Источник: РИА "Новости"

Кин после завершения карьеры войдет в штаб нового главного тренера сборной Ирландии Мика Маккарти.

«От “Крумлин Юнайтед” до Милана, Лондона и Лос-Анджелеса. Я и не мог представить, что моя футбольная жизнь так сложится. Это превзошло все ожидания, которые были у меня, “больного” футболом мальчишки, выросшем в Дублине. С завершением одной главы начинается новое захватывающие приключение. Я горд и рад работать рядом с Миком Маккарти, Терри Коннором и сборной Ирландии в ближайшие несколько лет», — цитирует Кина Rte.ie.

На счету Кина 68 голов в 146 матчах за сборную Ирландии. На клубном уровне он выступал за «Вулверхэмптон», «Ковентри», «Интер», «Лидс», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Селтик», «Вест Хэм», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Астон Виллу» и «Атлетико де Калькутта».

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