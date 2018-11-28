«Бавария» не намерена продлевать контракты с Роббеном и Рибери

Как сообщает Bayern & Germany в «Твиттере» со ссылкой на Sport Bild, руководство немецкого клуба не намерено предлагать футболистам новые контракты. Действующие соглашения 34-летнего голландца и 35-летнего француза истекают следующим летом, и с большой вероятностью они покинут «Баварию» на правах свободных агентов.



При этом уточняется, что Рибери уже начал выслушивать предложения от зарубежных клубов, с которыми он имеет право подписывать предконтрактные соглашения начиная с 1 января. Роббен в свою очередь хочет остаться в «Баварии» и в настоящий момент борется за своё место в клубе.