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16:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» не намерена продлевать контракты с Роббеном и Рибери

Возрастные полузащитники мюнхенской «Баварии» Франк Рибери и Арьен Роббен, вероятно, покинут клуб по окончании нынешнего сезона.

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Источник: Reuters

Как сообщает Bayern & Germany в «Твиттере» со ссылкой на Sport Bild, руководство немецкого клуба не намерено предлагать футболистам новые контракты. Действующие соглашения 34-летнего голландца и 35-летнего француза истекают следующим летом, и с большой вероятностью они покинут «Баварию» на правах свободных агентов.

При этом уточняется, что Рибери уже начал выслушивать предложения от зарубежных клубов, с которыми он имеет право подписывать предконтрактные соглашения начиная с 1 января. Роббен в свою очередь хочет остаться в «Баварии» и в настоящий момент борется за своё место в клубе.

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