Журналист AS: Болельщики «Севильи» еще не освистывают Промеса, но уже недовольны им

Источник: AFP 2018

Три месяца назад 26-летний голландец перешел из «Спартака» в «Севилью» за 21 миллион евро. Лучший футболист России-2017 провел за новый клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился пока лишь одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа J, 29.11.2018, 23:00 Стандард Л - Севилья -

— На ваш взгляд, есть ли прогресс в игре Промеса? — вопрос Эспине.

— Практически нет. Скажу честно, мы рассчитывали на большее. Конечно, он сыграл пока не слишком много, но это все взаимосвязанные вещи. В клубе им не очень довольны, но все еще ждут, что он проявит себя. А вот болельщики уже начинают уставать от ожиданий и высказывают сомнения на его счет.

— В чем это выражается? Освистывают его?