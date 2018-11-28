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17:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Журналист AS: Болельщики «Севильи» еще не освистывают Промеса, но уже недовольны им

Севильский футбольный обозреватель издания AS Хосе Эспина в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, как меняется мнение о бывшем игроке «Спартака» Квинси Промесе в столице Андалусии.

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Источник: AFP 2018

Три месяца назад 26-летний голландец перешел из «Спартака» в «Севилью» за 21 миллион евро. Лучший футболист России-2017 провел за новый клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился пока лишь одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа J, 29.11.2018, 23:00
Стандард Л
-Севилья-

— На ваш взгляд, есть ли прогресс в игре Промеса? — вопрос Эспине.

— Практически нет. Скажу честно, мы рассчитывали на большее. Конечно, он сыграл пока не слишком много, но это все взаимосвязанные вещи. В клубе им не очень довольны, но все еще ждут, что он проявит себя. А вот болельщики уже начинают уставать от ожиданий и высказывают сомнения на его счет.

— В чем это выражается? Освистывают его?

— Нет, до свиста еще не дошло, но в разговорах чувствуется недовольство. Конечно, чемпионат и сам футбол в Испании очень отличаются от российских, но Промес слишком уж нервничает, когда оказывается на поле. Это мешает ему продемонстрировать свой уровень и наладить связь с партнерами по команде. Взаимопонимания между ними пока нет. Думаю, нужно дать ему еще немного времени.

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5 сентября© Ньюстюб
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