Ла Лига подаст иск против Федерации футбола Испании из-за запрета играть в США

Источник: AFP 2018

Напомним, в августе Примера подписала контракт с американской медиакомпанией Relevent Sports, по условиям которой некоторое количество матчей в сезоне пройдут в Северной Америке.

По информации издания, главным аргументом Ла Лиги является то, что Федерация футбола Испании пытается монополизировать матчи турнира, что противоречит всем принципам свободной конкуренции.