Ла Лига подаст иск против Федерации футбола Испании из-за запрета играть в США
Ла Лига подаст иск против Федерации футбола Испании (RFEF)
Ла Лига подаст иск против Федерации футбола Испании (RFEF)
Напомним, в августе Примера подписала контракт с американской медиакомпанией Relevent Sports, по условиям которой некоторое количество матчей в сезоне пройдут в Северной Америке.
По информации издания, главным аргументом Ла Лиги является то, что Федерация футбола Испании пытается монополизировать матчи турнира, что противоречит всем принципам свободной конкуренции.
В руководстве Ла Лиги считают, что организация является прямым конкурентом RFEF, однако итоговое решение всё равно будет принимать Федерация. В свою очередь, Федерация футбола Испании готовит мощный ответ на иск Ла Лиги.