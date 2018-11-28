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22:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Ла Лига подаст иск против Федерации футбола Испании из-за запрета играть в США

Ла Лига подаст иск против Федерации футбола Испании (RFEF) из-за спора по поводу проведения матча 21-го тура чемпионата страны «Барселона» — «Жирона» в США, сообщает AS.

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Источник: AFP 2018

Напомним, в августе Примера подписала контракт с американской медиакомпанией Relevent Sports, по условиям которой некоторое количество матчей в сезоне пройдут в Северной Америке.

По информации издания, главным аргументом Ла Лиги является то, что Федерация футбола Испании пытается монополизировать матчи турнира, что противоречит всем принципам свободной конкуренции.

В руководстве Ла Лиги считают, что организация является прямым конкурентом RFEF, однако итоговое решение всё равно будет принимать Федерация. В свою очередь, Федерация футбола Испании готовит мощный ответ на иск Ла Лиги.

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