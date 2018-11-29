«Бавария» решилась на перестройку и чистку состава

Источник: Reuters

Ранее стало известно, что полузащитникам Франку Рибери и Арьену Роббену, которые являются самыми возрастными игроками команды, не будут предложены новые контракты. Их действующие соглашения с мюнхенским клубом истекают в конце сезона.

По информации издания, под вопросом находится будущее еще четырех игроков. Томас Мюллер, Джером Боатенг, Матс Хуммельс и Хави Мартинес могут покинуть «Баварию» в конце сезона.