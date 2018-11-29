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10:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Бавария» решилась на перестройку и чистку состава

Руководство мюнхенской «Баварии» намерено провести перестройку команды. Об этом пишет газета Bild.

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Источник: Reuters

Ранее стало известно, что полузащитникам Франку Рибери и Арьену Роббену, которые являются самыми возрастными игроками команды, не будут предложены новые контракты. Их действующие соглашения с мюнхенским клубом истекают в конце сезона.

По информации издания, под вопросом находится будущее еще четырех игроков. Томас Мюллер, Джером Боатенг, Матс Хуммельс и Хави Мартинес могут покинуть «Баварию» в конце сезона.

Возможная причина «зачистки» — неутешительные результаты команды в чемпионате Германии. Сейчас «Бавария» с 21 баллом занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая на девять очков от лидирующей «Боруссии» из Дортмунда.

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