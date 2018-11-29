«Бавария» решилась на перестройку и чистку состава
Руководство мюнхенской «Баварии» намерено провести перестройку команды. Об этом пишет газета Bild.
Руководство мюнхенской «Баварии» намерено провести перестройку команды. Об этом пишет газета Bild.
Ранее стало известно, что полузащитникам Франку Рибери и Арьену Роббену, которые являются самыми возрастными игроками команды, не будут предложены новые контракты. Их действующие соглашения с мюнхенским клубом истекают в конце сезона.
По информации издания, под вопросом находится будущее еще четырех игроков. Томас Мюллер, Джером Боатенг, Матс Хуммельс и Хави Мартинес могут покинуть «Баварию» в конце сезона.
Возможная причина «зачистки» — неутешительные результаты команды в чемпионате Германии. Сейчас «Бавария» с 21 баллом занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая на девять очков от лидирующей «Боруссии» из Дортмунда.