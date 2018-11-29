Назван лучший тренер сезона-2018 в КПЛ

Голосование проводилось среди руководителей клубов, главных тренеров и капитанов команд. Каждый из них выбрал свою тройку лучших.

После в зависимости от мест претендентам присваивались баллы: три балла — за первое место, два балла — за второе место, один балл — за третье место. Итоги подведены после суммирования всех баллов.

В общей сложности Бабян набрал 70 очков. Отметим, что в этом сезоне он пять раз признавался лучшим тренером месяца.

Тройка лучших тренеров: