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10:28 (мск), источник: Vesti.kz

Назван лучший тренер сезона-2018 в КПЛ

Наставник «Астаны» Григорий Бабаян стал победителем в номинации «Лучший тренер» казахстанской премьер-лиги в сезоне-2018, сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК).

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Голосование проводилось среди руководителей клубов, главных тренеров и капитанов команд. Каждый из них выбрал свою тройку лучших.

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После в зависимости от мест претендентам присваивались баллы: три балла — за первое место, два балла — за второе место, один балл — за третье место. Итоги подведены после суммирования всех баллов.

В общей сложности Бабян набрал 70 очков. Отметим, что в этом сезоне он пять раз признавался лучшим тренером месяца.

Тройка лучших тренеров:

1. Григорий Бабаян, «Астана» — 70 баллов;
2. Дмитрий Огай, «Жетысу» — 47 баллов;
3. Владимир Муханов, «Актобе» — 42 балла.

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