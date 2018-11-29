Родители во Франции хотят назвать ребенка Гризманн Мбаппе

Источник: AP 2018

Как передает локальное издание Montagne, «родители, обрадованные как победой Франции на чемпионате мира этим летом, так и появлением на свет их сына, решили дать своему малышу символические имена — Гризманн Мбаппе». Сборная Франции в июле 2018 года во второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе стали одними из главных героев французской команды на ЧМ-2018 в России: в финальном матче против сборной Хорватии (4:2) каждый из них записал на свой счет по забитому мячу.

«Законное желание не оставило равнодушным сотрудника органов ЗАГС. Предположив, в соответствии с Гражданским кодексом, что “эти имена могут противоречить интересам ребенка или нарушать право третьих лиц на сохранение своей фамилии”, чиновник обратился к прокурору», — сообщает портал.

К настоящему времени прокурор еще не вынес решения, а рожденный в ноябре младенец продолжает жить без официального имени. Тем не менее, отмечает издание, родители зовут его так, как хотели — Гризманн Мбаппе.