Родители во Франции хотят назвать ребенка Гризманн Мбаппе

Как передает локальное издание Montagne, «родители, обрадованные как победой Франции на чемпионате мира этим летом, так и появлением на свет их сына, решили дать своему малышу символические имена — Гризманн Мбаппе». Сборная Франции в июле 2018 года во второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе стали одними из главных героев французской команды на ЧМ-2018 в России: в финальном матче против сборной Хорватии (4:2) каждый из них записал на свой счет по забитому мячу.
«Законное желание не оставило равнодушным сотрудника органов ЗАГС. Предположив, в соответствии с Гражданским кодексом, что “эти имена могут противоречить интересам ребенка или нарушать право третьих лиц на сохранение своей фамилии”, чиновник обратился к прокурору», — сообщает портал.
К настоящему времени прокурор еще не вынес решения, а рожденный в ноябре младенец продолжает жить без официального имени. Тем не менее, отмечает издание, родители зовут его так, как хотели — Гризманн Мбаппе.
Французское законодательство позволяет родителям называть ребенка почти любыми именами, однако ставит некоторые ограничения. Так, имя не должно наносить урон интересам нового человека, то есть не быть, например, оскорбительным или смешным; не быть слишком сложносоставным; не должно содержать иностранных символов — все буквы должны быть записаны латиницей.