Ла Лига подала в суд на федерацию футбола Испании, чтобы провести матч Примеры в США

Суд Мадрида сообщил, что в исковом заявлении лига обвиняет федерацию в недобросовестной конкуренции. Ожидается, что решение должно быть принято в течение двух недель. Ла Лига подтвердила факт обращения в суд, однако не уточнила детали.
Ранее стало известно, что встреча 21-го тура Примеры между «Жироной» и «Барселоной» должна пройти 27 января в Майами и стать первой в истории чемпионата Испании, которая состоится на территории США. Однако в сентябре появилась информация, что RFEF запретила Ла Лиге проводить матчи чемпионата страны в США.
Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что отказывается давать разрешение на проведение игры в США. Лига выразила готовность подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Ла Лига 16 августа объявила о заключении 15-летнего соглашения с медиакомпанией Relevent Sports по совместному продвижению футбола в США и Канаде. Сообщалось, что в рамках договора планируется ежегодное проведение матча чемпионата Испании на территории США.