Ла Лига подала в суд на федерацию футбола Испании, чтобы провести матч Примеры в США

Суд Мадрида сообщил, что в исковом заявлении лига обвиняет федерацию в недобросовестной конкуренции. Ожидается, что решение должно быть принято в течение двух недель. Ла Лига подтвердила факт обращения в суд, однако не уточнила детали.

Ранее стало известно, что встреча 21-го тура Примеры между «Жироной» и «Барселоной» должна пройти 27 января в Майами и стать первой в истории чемпионата Испании, которая состоится на территории США. Однако в сентябре появилась информация, что RFEF запретила Ла Лиге проводить матчи чемпионата страны в США.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что отказывается давать разрешение на проведение игры в США. Лига выразила готовность подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).