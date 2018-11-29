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19:27 (мск), источник: Р-Спорт

Ла Лига подала в суд на федерацию футбола Испании, чтобы провести матч Примеры в США

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Испанская Ла Лига подала в суд на Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF), чтобы добиться разрешения на проведение матча чемпионата Испании в США, сообщает АП.

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Суд Мадрида сообщил, что в исковом заявлении лига обвиняет федерацию в недобросовестной конкуренции. Ожидается, что решение должно быть принято в течение двух недель. Ла Лига подтвердила факт обращения в суд, однако не уточнила детали.

Ранее стало известно, что встреча 21-го тура Примеры между «Жироной» и «Барселоной» должна пройти 27 января в Майами и стать первой в истории чемпионата Испании, которая состоится на территории США. Однако в сентябре появилась информация, что RFEF запретила Ла Лиге проводить матчи чемпионата страны в США.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что отказывается давать разрешение на проведение игры в США. Лига выразила готовность подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ла Лига 16 августа объявила о заключении 15-летнего соглашения с медиакомпанией Relevent Sports по совместному продвижению футбола в США и Канаде. Сообщалось, что в рамках договора планируется ежегодное проведение матча чемпионата Испании на территории США.

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