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20:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Финал Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт» может пройти на «Сантьяго Бернабеу»

Второй матч финала Кубка Либертадорес между аргентинскими «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» может быть сыгран в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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Источник: AP 2018

Об этом сообщает Marca.

Cогласно данным, которыми располагает издание, «Реал», выступающий на этой арене, не против подобного поворота событий. Решение о месте проведения игры будет принято сегодня на специальном совещании Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), которое пройдет сегодня в парагвайском Асуньоне.

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Игра должна состояться 8 или 9 декабря. Изначально она должна была пройти в субботу, 24 ноября, но перед матчем фанаты «Ривер Плейта» забросали автобус «Боки» камнями и распылили около него слезоточивый газ. Некоторые игроки команды при этом пострадали. Руководство желто-синих, в связи со сложившейся ситуацией, попросило КОНМЕБОЛ перенести игру и наказать «Ривер Плейт» за агрессию болельщиков.

Первый матч финала, прошедший на стадионе «Боки», завершился со счетом 2:2.

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