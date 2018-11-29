Финал Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт» может пройти на «Сантьяго Бернабеу»
Второй матч финала Кубка Либертадорес между аргентинскими «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» может быть сыгран в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Второй матч финала Кубка Либертадорес между аргентинскими «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» может быть сыгран в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Об этом сообщает Marca.
Cогласно данным, которыми располагает издание, «Реал», выступающий на этой арене, не против подобного поворота событий. Решение о месте проведения игры будет принято сегодня на специальном совещании Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), которое пройдет сегодня в парагвайском Асуньоне.
Игра должна состояться 8 или 9 декабря. Изначально она должна была пройти в субботу, 24 ноября, но перед матчем фанаты «Ривер Плейта» забросали автобус «Боки» камнями и распылили около него слезоточивый газ. Некоторые игроки команды при этом пострадали. Руководство
Первый матч финала, прошедший на стадионе «Боки», завершился со счетом 2:2.