Куртуа — лучший голкипер 2018 года в мире по версии IFFHS, Акинфеев — 16-й
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список лучших голкиперов в мире по итогам 2018 года, сообщает официальный сайт организации.
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список лучших голкиперов в мире по итогам 2018 года, сообщает официальный сайт организации.
Лучшим вратарём признан бельгиец Тибо Куртуа («Челси» / «Реал»), который набрал 181 очко. Второе место досталось французу Уго Льорису («Тоттенхэм Хотспур», 109 очков), третье — итальянцу Джанлуджи Буффону («Ювентус» / «ПСЖ», 59).
Голкипер московского ЦСКА и бывший футболист сборной России Игорь Акинфеев (1 очко) разделил 16-ю строчку с ещё тремя вратарями.