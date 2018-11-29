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20:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Куртуа — лучший голкипер 2018 года в мире по версии IFFHS, Акинфеев — 16-й

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список лучших голкиперов в мире по итогам 2018 года, сообщает официальный сайт организации.

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Источник: Reuters

Лучшим вратарём признан бельгиец Тибо Куртуа («Челси» / «Реал»), который набрал 181 очко. Второе место досталось французу Уго Льорису («Тоттенхэм Хотспур», 109 очков), третье — итальянцу Джанлуджи Буффону («Ювентус» / «ПСЖ», 59).

Голкипер московского ЦСКА и бывший футболист сборной России Игорь Акинфеев (1 очко) разделил 16-ю строчку с ещё тремя вратарями.

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