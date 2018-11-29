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21:29 (мск), источник: Советский спорт

Модрич признан плеймейкером года по версии IFFHS

Полузащитник «Реала» Лука Модрич стал лучшим плеймейкером 2018 года по версии международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

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Источник: Reuters

Добавим, что 33-летний полузащитник мадридской команды опередил Лионеля Месси из «Барселоны» (144 очка) и Эдена Азара из «Челси» (114).

В первую десятку также вошли: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», 36), Неймар («ПСЖ», 18), Поль Погба («Манчестер Юнайтед», 14), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм», 10), Миралем Пьянич («Ювентус», 7), Хамес Родригес («Бавария», 7), Криштиану Роналду («Реал"/"Ювентус», 5).

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