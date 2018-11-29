Модрич признан плеймейкером года по версии IFFHS
Полузащитник «Реала» Лука Модрич стал лучшим плеймейкером 2018 года по версии международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Полузащитник «Реала» Лука Модрич стал лучшим плеймейкером 2018 года по версии международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Добавим, что 33-летний полузащитник мадридской команды опередил Лионеля Месси из «Барселоны» (144 очка) и Эдена Азара из «Челси» (114).
В первую десятку также вошли: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», 36), Неймар («ПСЖ», 18), Поль Погба («Манчестер Юнайтед», 14), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм», 10), Миралем Пьянич («Ювентус», 7), Хамес Родригес («Бавария», 7), Криштиану Роналду («Реал"/"Ювентус», 5).