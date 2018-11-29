Зидан — лучший клубный тренер в 2018 году по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших клубных тренеров в 2018 году.
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших клубных тренеров в 2018 году.
Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признан лучшим клубным тренером 2018 года, набрав 296 баллов. Мадридская команда под его руководством третий раз подряд выиграла Лигу чемпионов. Летом французский специалист покинул команду.
Второе место занял главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп (109 баллов). Тройку лучших замкнул наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола (105).
В рейтинг лучших клубных тренеров также попали: Диего Симеоне («Атлетико», 48), Массимилиано Аллегри («Ювентус», 33), Ернесто Вальверде («Барселона», 20), Юпп Хайнкес (экс-«Бавария», 11), Муин Шабани («Тунис», 5), Эусебио Ди Франческо («Рома», 5), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт», 5), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм», 5), Антонио Конте (экс-«Челси», 3), Луис Фелипе Сколари («Палмейрас», 3), Хосе Кардосо («Гвадалахара», 1), Иван Леко («Брюгге», 1) Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед», 1), Кике Санчес Флорес («Эспаньол», 1).