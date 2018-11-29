Бывший игрок сборной СССР Виктор Матвиенко скончался в возрасте 70 лет
Бывший защитник киевского «Динамо» и сборной СССР Виктор Матвиенко скончался в возрасте 70 лет, сообщает
Бывший защитник киевского «Динамо» и сборной СССР Виктор Матвиенко скончался в возрасте 70 лет, сообщает
«ФК «Динамо» Киев выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Виктора Антоновича, всем болельщикам нашего клуба. Вечная память. Пусть земля будет пухом…
О времени и месте прощания с Виктором Матвиенко будет сообщено отдельно, — говорится в сообщении
Виктор Матвиенко выступал за одесский СКА, запорожский «Металлург», киевское «Динамо» и «Днепр». В составе «Динамо» он становился четырёхкратным чемпионом СССР, а также по разу выиграл Кубок страны, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. В составе сборной СССР Матвиенко провел 21 матч, становился