Бывший игрок сборной СССР Виктор Матвиенко скончался в возрасте 70 лет

О времени и месте прощания с Виктором Матвиенко будет сообщено отдельно, — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».

Виктор Матвиенко выступал за одесский СКА, запорожский «Металлург», киевское «Динамо» и «Днепр». В составе «Динамо» он становился четырёхкратным чемпионом СССР, а также по разу выиграл Кубок страны, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. В составе сборной СССР Матвиенко провел 21 матч, становился вице-чемпионом Европы 1972 года (был в составе, но не участвовал в матчах) и бронзовым призёром Олимпийских игр 1976 года.