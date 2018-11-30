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02:03 (мск), источник: ТАСС

КОНМЕБОЛ подтвердила, что ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет в Мадриде

ТАСС, 30 ноября. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) подтвердила, что ответный матч финала южноамериканского Кубка Либертадорес между клубами «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» состоится в Мадриде 9 декабря. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление КОНМЕБОЛ.

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Впервые в истории в финале Кубка Либертадорес встречаются два клуба из Буэнос-Айреса — «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». За несколько часов до ответной финальной игры, которая должна была пройти 24 ноября на стадионе «Ривер Плейт», болельщики хозяев закидали подручными средствами автобус «Боки», из-за чего несколько игроков гостевой команды получили ранения. В результате игра была перенесена на неопределенный срок.

Согласно заявлению КОНМЕБОЛ, опубликованному агентством, организация перенесла встречу на 9 декабря, матч пройдет на домашнем стадионе мадридского «Реала» — «Сантьяго Бернабеу».

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года и является самым престижным клубным футбольным турниром Южной Америки. Первый матч финала, который состоялся 11 ноября, завершился со счетом 2:2.

Противостояние клубов «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» считается одним из самых принципиальных в мировом футболе. «Ривер Плейт» является самым титулованным клубом Аргентины, он 36 раз выигрывал чемпионат страны и трижды — Кубок Либертадорес. «Бока Хуниорс» по этому показателю занимает второе место (33 титула в чемпионате страны, 6 — в Кубке Либертадорес).

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