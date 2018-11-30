КОНМЕБОЛ подтвердила, что ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет в Мадриде

Впервые в истории в финале Кубка Либертадорес встречаются два клуба из Буэнос-Айреса — «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». За несколько часов до ответной финальной игры, которая должна была пройти 24 ноября на стадионе «Ривер Плейт», болельщики хозяев закидали подручными средствами автобус «Боки», из-за чего несколько игроков гостевой команды получили ранения. В результате игра была перенесена на неопределенный срок.