Финал Кубка Либертадорес проведут в Мадриде. Марадона в ярости

Источник: AP 2018

Победитель Кубка Либертадорес должен был определиться еще неделю назад, но исторический первый за всю историю турнира финал «Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт» как будто оказался проклят. Сначала игру перенесли на день из-за затопившего «Бомбонеру» ливня, а что было потом…

Разбитые стекла автобуса «Боки», слезоточивый газ, из-за которого игроки не смогли выйти на поле. Даже на следующий день после инцидента команды не решились сыграть ответный матч. Президент «Боки» призывал дисквалифицировать «Ривер Плейт» и присудить команде техническое поражение из-за поведения болельщиков, президент «Боки» заявил, что разочарован в коллеге и сделал упор, что со своей работой не справилась полиция. В итоге игру перенесли на 8 или 9 декабря, и пройдет он за пределами Аргентины. Поначалу в качестве альтернативы рассматривался Катар, но в конце концов для проведения финала утвердили «Сантьяго Бернабеу».

«Это позор для всего южноамериканского футбола, далеко не лучшее проявление нашего футбола, — говорит член совета ФИФА и КОМНЕБОЛ Фернандо Сарней. — Я был в Буэнос-Айресе и видел все своими глазами. Страсть аргентинских фанатов настолько высока, что порой ее невозможно контролировать, и в связи с этим насилие на футболе стало частью их культуры. Но ведь все знали об этом и могли ожидать чего-то подобного».

Однако «Бока Хуниорс» не хочет играть ответный матч в Мадриде, руководство клуба намерено добиться дисквалификации соперника. Включился даже Марадона.

Какого черта я должен сделать, если моя семья хочет пойти и посмотреть матч? Отвезти их в Мадрид?! Вы знаете, сколько это стоит? Я бы навел порядок и провел матч на стадионе «Велес Сарсфилд». Диего Марадона легенда аргентинского футбола