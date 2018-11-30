Финал Кубка Либертадорес проведут в Мадриде. Марадона в ярости
Путин предлагал сыграть матч в России.
Путин предлагал сыграть матч в России.
Победитель Кубка Либертадорес должен был определиться еще неделю назад, но исторический первый за всю историю турнира финал «Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт» как будто оказался проклят. Сначала игру перенесли на день
Разбитые стекла автобуса «Боки», слезоточивый газ,
«Это позор для всего южноамериканского футбола, далеко не лучшее проявление нашего футбола, — говорит член совета ФИФА и КОМНЕБОЛ Фернандо Сарней. — Я был в
Однако «Бока Хуниорс» не хочет играть ответный матч в Мадриде, руководство клуба намерено добиться дисквалификации соперника. Включился даже Марадона.
Какого черта я должен сделать, если моя семья хочет пойти и посмотреть матч? Отвезти их в Мадрид?! Вы знаете, сколько это стоит? Я бы навел порядок и провел матч на стадионе «Велес Сарсфилд».
Интересно, что летом Владимир Путин предложил президенту Аргентины Маурисио Макри провести один из финалов Кубка Либертадорес в России.