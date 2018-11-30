Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
Динамо
Футбол. Зарубежный
22:30
Фортуна Д
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:45
Сент-Этьен
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Кардифф Сити
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Эйбар
Футбол. Еврокубки
29.11
Челси4
ПАОК0
Все события
Фоторепортажи
7«Спартак» упустил ничью в матче с «Рапидом»
8От голов «Аяксу» до ФК МВД. Блистательная карьера Александра Ширко
14:50 (мск), источник: Sport24

Финал Кубка Либертадорес проведут в Мадриде. Марадона в ярости

Путин предлагал сыграть матч в России.

Наверх
Источник: AP 2018

Победитель Кубка Либертадорес должен был определиться еще неделю назад, но исторический первый за всю историю турнира финал «Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт» как будто оказался проклят. Сначала игру перенесли на день из-за затопившего «Бомбонеру» ливня, а что было потом…

Во время загрузки произошла ошибка.

Разбитые стекла автобуса «Боки», слезоточивый газ, из-за которого игроки не смогли выйти на поле. Даже на следующий день после инцидента команды не решились сыграть ответный матч. Президент «Боки» призывал дисквалифицировать «Ривер Плейт» и присудить команде техническое поражение из-за поведения болельщиков, президент «Боки» заявил, что разочарован в коллеге и сделал упор, что со своей работой не справилась полиция. В итоге игру перенесли на 8 или 9 декабря, и пройдет он за пределами Аргентины. Поначалу в качестве альтернативы рассматривался Катар, но в конце концов для проведения финала утвердили «Сантьяго Бернабеу».

«Это позор для всего южноамериканского футбола, далеко не лучшее проявление нашего футбола, — говорит член совета ФИФА и КОМНЕБОЛ Фернандо Сарней. — Я был в Буэнос-Айресе и видел все своими глазами. Страсть аргентинских фанатов настолько высока, что порой ее невозможно контролировать, и в связи с этим насилие на футболе стало частью их культуры. Но ведь все знали об этом и могли ожидать чего-то подобного».

Во время загрузки произошла ошибка.

Однако «Бока Хуниорс» не хочет играть ответный матч в Мадриде, руководство клуба намерено добиться дисквалификации соперника. Включился даже Марадона.

Какого черта я должен сделать, если моя семья хочет пойти и посмотреть матч? Отвезти их в Мадрид?! Вы знаете, сколько это стоит? Я бы навел порядок и провел матч на стадионе «Велес Сарсфилд».
Диего Марадона
легенда аргентинского футбола

Интересно, что летом Владимир Путин предложил президенту Аргентины Маурисио Макри провести один из финалов Кубка Либертадорес в России.

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Горячая ведущая «Спартака» всегда забывает купальник
Туктамышева с помощью откровенного фото призналась в любви к финалу Гран-при по фигурному катанию
Провал наших: кому не светит плей-офф Лиги Европы
Джеррард дал шанс «Спартаку». Обзор матчей Лиги Европы
На КМ по биатлону в Поклюке стартует странная сборная России
«Тампа» обыграла «Баффало», Кучеров стал второй звездой матча
ЦСКА разгадал тайны мадридского двора в Евролиге
Гол Панарина помог «Коламбусу» обыграть «Миннесоту»
В шаге от пропасти: кто не пустит Медведеву в Европу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь