Футболистам «Астаны» вручили золотые медали за пятое подряд чемпионство

Источник: Vesti.kz

Столичный клуб в 33 встречах прошедшего сезона КПЛ набрал 77 очков и на 15 пунктов опередил алматинский «Кайрат». Для «Астаны» это чемпионство стало пятым подряд, что позволило установить новый рекорд.

Кроме того, «Астана» забрала четыре индивидуальные награды от ПФЛК по итогам сезона. Так, лучшим тренером КПЛ-2018 назван Григорий Бабаян, лучшим вратарем — Ненад Эрич, открытием сезона признан Бахтиер Зайнутдинов, а лучшим руководителем — президент Саян Хамитжанов.

«От всей души поздравляю с очередным успешным сезоном. Мы стали пятикратными чемпионами, вышли в групповой раунд Лиги Европы и имеем шансы на продолжение борьбы. Хочу поблагодарить, которые потом и кровью добиваются успехов. Хочу поблагодарить тренерский штаб во главе с Григорчуком. Отмечу нашего молодого тренера — Григория Бабаяна. С праздником всех. Алга, “Астана”», — сказал Хамитжанов на церемонии вручения золотых медалей.

Капитан «Астаны» Эрич отметил, что выигрывать титулы в Казахстане становится сложнее с каждым годом.

«Мы выиграли в пятый раз подряд чемпионство в Казахстане. Но выигрывать с каждым годом становится все труднее и труднее. Было много игр, но мы привыкли к режиму матчей каждые три дня. Хорошо, что выиграли чемпионат досрочно. Но мы еще закончили борьбу — у нас осталась решающая игра во Франции. Много было трудных игр, но задачу мы выполнили», — сказал Эрич.

На специальной церемонии футболистов, тренеров и сотрудников «Астаны» с чемпионством поздравили группа «Арнау», певица Луина и румынская танцевальная группа Fly Project.

Лучшим игроком «Астаны» в прошедшем сезоне клуб признал хорватского полузащитника Марина Томасова, который получил специальный приз.