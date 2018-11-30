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20:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Сын Зидана: Нет сомнений, что мой отец вернётся к тренерской работе

Энцо Зидан, сын бывшего наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана, сказал, что его отец обязательно возобновит тренерскую деятельность.

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Источник: AFP 2018

«Все знают, что мой отец любит футбол и любит тренировать. Нет сомнений, что он вернётся. Это его решение. Сейчас он пользуется всеми преимуществами отдыха, который ему необходим после работы в “Реале”. Конечно, это прекрасный клуб и всё такое, но там тяжело работать», — приводит слова Энцо AS.

Зидан покинул «Реал» в конце мая этого года, после того как в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов с командой из Мадрида.

Ранее сообщалось, что Зинедин претендует на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», который сейчас занимает португальский специалист Жозе Моуринью.

«Тяжелый случай» Зинедина Зидана
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17 сентября© Ньюстюб
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