Сын Зидана: Нет сомнений, что мой отец вернётся к тренерской работе

«Все знают, что мой отец любит футбол и любит тренировать. Нет сомнений, что он вернётся. Это его решение. Сейчас он пользуется всеми преимуществами отдыха, который ему необходим после работы в “Реале”. Конечно, это прекрасный клуб и всё такое, но там тяжело работать», — приводит слова Энцо AS.