Сын Зидана: Нет сомнений, что мой отец вернётся к тренерской работе
Энцо Зидан, сын бывшего наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана, сказал, что его отец обязательно возобновит тренерскую деятельность.
Энцо Зидан, сын бывшего наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана, сказал, что его отец обязательно возобновит тренерскую деятельность.
«Все знают, что мой отец любит футбол и любит тренировать. Нет сомнений, что он вернётся. Это его решение. Сейчас он пользуется всеми преимуществами отдыха, который ему необходим после работы в “Реале”. Конечно, это прекрасный клуб и всё такое, но там тяжело работать», — приводит слова Энцо AS.
Зидан покинул «Реал» в конце мая этого года, после того как в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов с командой из Мадрида.
Ранее сообщалось, что Зинедин претендует на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», который сейчас занимает португальский специалист Жозе Моуринью.