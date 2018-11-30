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20:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Вилья станет одноклубником Иньесты в «Виссел Кобе»

Испанский нападающий «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья перейдёт в японский клуб «Виссел Кобе». Об этом сообщает сайт телеканала Cuatro.

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Источник: AP 2018

В составе «Виссел Кобе» Вилья воссоединится с бывшим партнёром по сборной Испании и «Барселоны» Андресом Иньестой. Вместе футболисты становились чемпионами мира и Европы, побеждали в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что Вилья не стал продлевать контракт с «Нью-Йорк Сити», который действует до конца этого года. Таким образом, форвард достанется японцам бесплатно. Условия его соглашения с японским клубом не разглашаются.

В нынешнем сезоне Вилья, которому 3 декабря исполнится 37 лет, провёл 23 матча в чемпионате MLS и стал автором 14 забитых мячей.

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