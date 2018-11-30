Источник: Вилья станет одноклубником Иньесты в «Виссел Кобе»

Источник: AP 2018

В составе «Виссел Кобе» Вилья воссоединится с бывшим партнёром по сборной Испании и «Барселоны» Андресом Иньестой. Вместе футболисты становились чемпионами мира и Европы, побеждали в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что Вилья не стал продлевать контракт с «Нью-Йорк Сити», который действует до конца этого года. Таким образом, форвард достанется японцам бесплатно. Условия его соглашения с японским клубом не разглашаются.