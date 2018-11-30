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30 ноября, источник: Газета.Ру

Роналду не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча», сообщает «Советский спорт».

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Источник: AP 2018

По информации Sky Italia, португалец принял такое решение, потому что знает, что награда не достанется ему. В СМИ отмечалось, что «Золотой мяч» будет вручен полузащитнику мадридского «Реала» Луке Модричу.

Организаторы премии заранее оповещают игроков. Например, победителю заранее организовывают специальную фотосессию с наградой, а уже после церемонии фото попадают в СМИ.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 3 декабря в Париже.

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21 октября© Ньюстюб
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