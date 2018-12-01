Что смотреть в субботу: Головин против команды-открытия, Слуцкий в погоне за «Фейеноордом» и третьей победой
«СЭ» анонсирует самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в субботу, 1 декабря.
«СЭ» анонсирует самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в субботу, 1 декабря.
1 декабря, суббота
Дождавшийся возвращения в строй Александра Головина «Монако»
Одной из движущих сил идущего на третьем месте «Монпелье» стал купленный у «Бордо» нападающий Лаборд. Не зря его продажа вызвала гнев Густаво Пойета и привела к отставке главного тренера жирондинцев. А сейчас отличную форму набрал еще и Делор, все семь голов которого пришлись на восемь последних туров. Получится ли у монегасков сдержать этот грозный тандем? Анри во время пятничной
«Витесс» впервые под началом Леонида Слуцкого сумел выиграть два раза подряд и сразу взлетел на четвертое место. До идущего третьим «Фейеноорда» пять очков, но так как роттердамцев в этом туре ждет встреча с действующим чемпионом ПСВ, разрыв вполне может сократиться. Благо, в Арнем в субботу приедет не
Например, на старте он задал работы статистикам, набрав в трех гостевых матчах семь очков. Конечно, у «Эммена» случилось несколько провалов, но лишь домашние 1:4 от АЗ в полной мере подходят под это определение. Что до «Аякса» и ПСВ, встречи с которыми завершились с теннисным счетом 0:6, то это просто клубы из другой галактики.
С остальными «Эммен» сражается в меру сил и возможностей, позволяющих держаться в отдалении от опасной зоны. Хотя, в последнее время она все ближе, и за два месяца удалось обыграть только приклеившийся к последней строчке НАК. В остальное время ничьи чередуются с поражениями, а самым обидным оказался домашний проигрыш в Кубке Голландии середняку четвертого дивизиона! В общем, команда Слуцкого фаворит без всяких оговорок. Осталось доказать это на деле и порадовать бывшего капитана «Витесса» Гурама Кашию, который летом отправился в MLS, и сейчас приедет в Арнем попрощаться с болельщиками.
Каждый визит Дениса Черышева в гости к «Реалу» — большое событие. Поклонники «Королевского клуба» обожают собственного воспитанника, неизменно устраивая ему овацию. Однако в субботу «Сантьяго Бернабеу» игру продолжающего восстанавливаться после травмы россиянина не увидит. Кроме того, «Валенсия» не может рассчитывать на Мурильо, Везу и одного из лучших форвардов Родриго. Особенно чувствительна потеря последнего, ведь он отметился двумя результативными передачами в игре прошлого тура с «Райо Вальекано» (3:0).
Тогда «летучие мыши» впервые в текущем сезоне выиграли на «Месталье», а двух побед подряд и трех забитых мячей в ла лиге у них не было с прошлого сезона. Если это не локальный всплеск, у команды Марселино Тораля есть шанс сравняться с «Реалом» по набранным очкам. Правда, для этого нужно впервые с 23 марта 2008 года выиграть в Мадриде. Судя по правильной реакции «Королевского клуба» на первую осечку под началом Сантьяго Солари и победу над «Ромой», гостям будет очень сложно. Но, может быть, им поможет возвращение в составе двух защитников — бывшего зенитовца Гарая и залечившего травму Пиччини?