Что смотреть в субботу: Головин против команды-открытия, Слуцкий в погоне за «Фейеноордом» и третьей победой

Источник: Reuters

1 декабря, суббота

«Фиорентина» — «Ювентус». 20.00. Стадион «Артемио Франки».

«Витесс» — «Эммен». 20.30. Стадион «ГелреДом».

«Монако» — «Монпелье». 22.00. Стадион «Луи II».

«Реал» — «Валенсия». 22.45. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

Последует ли продолжение?

Дождавшийся возвращения в строй Александра Головина «Монако» наконец-то одержал первую победу под началом Тьерри Анри. И пусть потом случился проигрыш в Лиге чемпионов, в национальном первенстве надо ковать железо, пока горячо. Хотя, это не так просто: в очередном туре пока еще аутсайдера ждет крайне неприятный соперник — выдавший лучший старт с 2011 года «Монпелье». Немногие уже помнят, но тогда клуб завоевал единственный в истории чемпионский титул. Понятно, что в эпоху абсолютной парижской монархии повторение того успеха невозможно, однако команда Мишеля Дер Закарьяна вполне может побороться за место в Лиге чемпионов.

Футбол Франция 2018/2019 Тур 15, 1.12.2018, 22:00 Монако - Монпелье -

Одной из движущих сил идущего на третьем месте «Монпелье» стал купленный у «Бордо» нападающий Лаборд. Не зря его продажа вызвала гнев Густаво Пойета и привела к отставке главного тренера жирондинцев. А сейчас отличную форму набрал еще и Делор, все семь голов которого пришлись на восемь последних туров. Получится ли у монегасков сдержать этот грозный тандем? Анри во время пятничной пресс-конференции лестно отозвался о сопернике, но подчеркнул, что в первую очередь он фокусируется на игре своей команды. Что из этого получится — увидим вечером.

«Витесс» проводит бывшего капитана

«Витесс» впервые под началом Леонида Слуцкого сумел выиграть два раза подряд и сразу взлетел на четвертое место. До идущего третьим «Фейеноорда» пять очков, но так как роттердамцев в этом туре ждет встреча с действующим чемпионом ПСВ, разрыв вполне может сократиться. Благо, в Арнем в субботу приедет не кто-то из грандов, а выходец из второго по рангу дивизиона «Эммен». Это, впрочем, не обещает желто-черным легкой прогулки, ведь новичок оказался совсем не робким.

Например, на старте он задал работы статистикам, набрав в трех гостевых матчах семь очков. Конечно, у «Эммена» случилось несколько провалов, но лишь домашние 1:4 от АЗ в полной мере подходят под это определение. Что до «Аякса» и ПСВ, встречи с которыми завершились с теннисным счетом 0:6, то это просто клубы из другой галактики.

С остальными «Эммен» сражается в меру сил и возможностей, позволяющих держаться в отдалении от опасной зоны. Хотя, в последнее время она все ближе, и за два месяца удалось обыграть только приклеившийся к последней строчке НАК. В остальное время ничьи чередуются с поражениями, а самым обидным оказался домашний проигрыш в Кубке Голландии середняку четвертого дивизиона! В общем, команда Слуцкого фаворит без всяких оговорок. Осталось доказать это на деле и порадовать бывшего капитана «Витесса» Гурама Кашию, который летом отправился в MLS, и сейчас приедет в Арнем попрощаться с болельщиками.

Футбол Испания 2018/2019 Тур 14, 1.12.2018, 22:45 Реал - Валенсия -

В Мадриде без Черышева, но с Гараем

Каждый визит Дениса Черышева в гости к «Реалу» — большое событие. Поклонники «Королевского клуба» обожают собственного воспитанника, неизменно устраивая ему овацию. Однако в субботу «Сантьяго Бернабеу» игру продолжающего восстанавливаться после травмы россиянина не увидит. Кроме того, «Валенсия» не может рассчитывать на Мурильо, Везу и одного из лучших форвардов Родриго. Особенно чувствительна потеря последнего, ведь он отметился двумя результативными передачами в игре прошлого тура с «Райо Вальекано» (3:0).