«Вест Хэм» подпишет контракт с Насри, если тот похудеет
«Вест Хэм» готов подписать контракт с полузащитником Самиром Насри.
«Вест Хэм» готов подписать контракт с полузащитником Самиром Насри.
По информации Mirror, клуб рассчитывает, что француз похудеет на 5 килограмм, тогда и будет заключено соглашение.
Ранее стало известно, что 31-летний Насри близок к подписанию краткосрочного контракта с «Вест Хэмом». Соглашение начнет действовать с декабря. На данный момент полузащитник является свободным агентом.