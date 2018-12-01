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10:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вест Хэм» подпишет контракт с Насри, если тот похудеет

«Вест Хэм» готов подписать контракт с полузащитником Самиром Насри.

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По информации Mirror, клуб рассчитывает, что француз похудеет на 5 килограмм, тогда и будет заключено соглашение.

Ранее стало известно, что 31-летний Насри близок к подписанию краткосрочного контракта с «Вест Хэмом». Соглашение начнет действовать с декабря. На данный момент полузащитник является свободным агентом.

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