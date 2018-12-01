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11:20 (мск), источник: Советский спорт

Крутой футбол на выходных: дерби Лондона, Ливерпуля и «Реал» против «Валенсии»

«Советский спорт» рассказывает о главных европейских матчах на выходных.

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Источник: Советский спорт

АНГЛИЯ

ДЕРБИ ЛОНДОНА — ЭТО ВСЕГДА КРУТО!

«Арсенал» — «Тоттенхэм»
2 декабря. Лондон. Стадион «Эмирейтс», 17:05 мск.

Футбол
Англия 2018/2019
Тур 14, 2.12.2018, 17:05
Арсенал
-Тоттенхэм Хотспур-

Главное дерби Лондона состоится уже в эти выходные. Каждая из команд провела по еврокубковому матчу на неделе, каждая победила, но только не каждая вышла из группы. «Тоттенхэм» умудрился слить «Интеру» и «Барселоне» в Лиге чемпионов. И этот факт только подтверждает довод, что в этом сезоне коллектив Маурисио Почеттино матчи против грандов тупо не вывозит.

У «Арсенала» немного иная ситуация. Проиграв сразу двум топам — «Ман Сити» и «Челси» — на старте сезона канониры, а главное их тренер Унаи Эмери, адаптировался к особенностям английского сезона. «Арсенал» не проигрывает уже на протяжении 18 матчей (14 побед). Естественно в этой встрече фаворитом считается «Арсенал», хотя полгода назад все было бы совсем иначе. В случае победы хозяев первая пятерка уплотнится до невозможного, а если выиграют гости — «Челси» не сможет забраться на третью строчку.

За «Арсенал» точно не сыграют Лоран Косьельни и Дэнни Уэлбек, а «Тоттенхэму» не помогут Винсент Янсен и Муса Дембеле.

КАК И ДЕРБИ ЛИВЕРПУЛЯ!

«Ливерпуль» — «Эвертон»
2 декабря. Ливерпуль. Стадион «Энфилд», 19:15 мск.

Футбол
Англия 2018/2019
Тур 14, 2.12.2018, 19:15
Ливерпуль
-Эвертон-

Еще одно легендарное городское противостояние, которое может пройти совершенно буднично, а может перевернуть все выходные. В отличие от дерби Северного Лондона матчи «Ливерпуля» и «Эвертона» не обладают стабильным голевым обилием. Раз на раз не приходится. Но обе команды в этом сезоне хороши. «Ливерпуль» продолжает совершенствовать после прошлого сезона, а «Эвертон» набирает мощь уже в этом.

Последний раз «Эвертон» побеждал непримиримого соперника в сезоне-2010/11, то есть команда фактически разучилась выигрывать дерби. Последнее дерби закончилось нулевой ничьей и по сути уже ничего не решало. В этот раз, если победят «ириски», то это будет первым поражением команды Юргена Клоппа в этом сезоне АПЛ. В случае обратного — с точки зрения турнирных интриг ничего не изменится.

Хозяева перед этим матчем не досчитаются Алекса Окслейд-Чемберлена, а гости — Джейма Маккарти.

ИСПАНИЯ

ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА ОДИНОЧЕСТВА

«Реал» — «Валенсия»
1 декабря. Мадрид. Стадион «Сантьяго Беранбеу», 22:45 мск.

Футбол
Испания 2018/2019
Тур 14, 1.12.2018, 22:45
Реал
-Валенсия-

Будь здоров Черышев, можно было назвать этот матч «Денис против бывшей», но нет. И если «Валенсия» болеет из-за травм, то «Реал» болеет из-за философии или каких-то наиболее глубинных проблем. Мадридцы все никак не могут качественно заменить Криштиану Роналду, команда мало бьет, еще меньше забивает, и поэтому кажется, что обладатель трех последних кубков чемпионов едва напоминает даже свою тень.

И ведь не скажешь, что мешают травмы. У одного тренера не получилось, взяли нового. Но ничего не меняется. Молодежь все больше сидит на банке, а ведь логично было предположить, что новую команду планировали строить как раз-таки вокруг воспитанников. У «Валенсии» в кои-то веки случились две победы подряд, и о миролюбии команда Марселино Тораля на какое-то время забыла. «Летучие мыши» отобрались в Лигу Европы и сейчас будут концентрироваться на ней. А что будет в этом матче? Да все что угодно.

У «Реала» травмировано четыре ключевых футболиста. Точно не сыграют Кейлор Навас, Альваро Одриосола и Начо, появление Каземиро под вопросом. У «Валенсии» не здоров только Черышев, у него мышечное повреждение.

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