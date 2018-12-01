«Крупнейший позор». Финал Кубка Либертадорес в Европе — шок для всех
Официально подтверждено: решающая игра главного клубного турнира Южной Америки между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» пройдет в Мадриде 9 декабря.
Официально подтверждено: решающая игра главного клубного турнира Южной Америки между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» пройдет в Мадриде 9 декабря.
За день до сорванной игры на стадионе «Ривер Плейт» президент Южноамериканской конфедерации футбола КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес с горечью признал, что Кубок Либертадорес отстает от Лиги чемпионов лет на двадцать: «Что-то произошло в последние десятилетия. УЕФА в это время двигался в верном направлении, а мы — нет. И сейчас нет предпосылок к тому, что мы сократим отставание от Европы. Скорее, нам нужно делать все, чтобы этот разрыв не увеличивался». Знал бы он тогда, что сам сблизит два континента всего за пару дней.
Спустя сутки после этого заявления
Коротко напомним, что творилось 24 ноября в столице Аргентины. Болельщики «Ривера» забросали автобус врагов различными предметами, причем хавбеку «Боки» Пабло Пересу в глаз попал осколок стекла. Сразу после этого в дело вступила полиция и силовые службы, для усмирения фанатов был применен слезоточивый газ. Вещество попало в окна автобуса, многим игрокам
Матч перенесли на сутки, но «Бока» справедливо противилась. Тевес прямо сказал: «Прилетел Джанни Инфантино (президент ФИФА — Прим. “СЭ”) и заставляет нас играть. А мы просто ждем. Если бы это сделали фанаты “Боки”, “Риверу” уже отдали бы трофей». На следующий день ближе к вечеру матч
Боссы южноамериканского футбола поняли, что проведение игры в Аргентине невозможно — болельщики изуродуют любое место, а заодно себя искалечат. В день сорванной игры полиция задержала 29 человек, а ведь матч даже не начался. К тому же, конфедерацию озаботила проблема подготовки самого стадиона — сообщалось, что аварийные выходы «Монументаля» были заблокированы. Если бы на арене началась давка (безбилетники были очень настойчивы), то встреча могла завершиться страшной трагедией.
За все это КОНМЕБОЛ оштрафовал «Ривер» на 400 тысяч долларов и обязал провести два домашних матча Кубка Либертадорес при пустых трибунах. Но это решение было далеко не самым важным. Возник вопрос, какая страна может принять игру. В числе претендентов пресса называла Бразилию, Парагвай, Катар и Италию, но всерьез заокеанские варианты никто не воспринимал.
Но КОНМЕБОЛ решила
Реакция на новость у всех южноамериканцев была примерно одинаковой. Диего Марадона возмущался: «Что мне делать, если я хочу с семьей сходить на матч? Лететь в Мадрид? Знаете, сколько это стоит? Не все работают президентами! КОНМЕБОЛ — беда для футбола. Домингес, ты вообще не должен говорить о футболе».
Дани Алвес тоже не стеснялся в характеристиках решения южноамериканцев: «Для меня матч между “Бокой” и “Ривером” за пределами своего континента — это крупнейший позор в футболе. Я не видел ничего подобного и не увижу никогда».
Ведущая спортивная газета Аргентины Olé пошла еще дальше. Прямо на первой полосе пятничного номера она поместила звучное бранное слово. Аналог этого восклицания в русском языке всем слишком хорошо известен, чтобы его упоминать.
Внизу первой полосы остроумные аргентинские журналисты переименовали турнир в «Кубок Конкистадорес». Действительно, Кубок Либертадорес назван в честь освободителей Южной Америки от колпака испанцев — Симона Боливара, Антонио Хосе де Сукре и других выдающихся людей. Проведение самого резонансного финала в истории турнира с таким названием в столице Испании — это еще и удар по предкам.
Но миром и футболом правят деньги. И когда у КОНМЕБОЛ появился шанс заработать, она им воспользовалась. Самый дорогой билет на вторую игру стоил 3200 песо (около 78 евро). Но чтобы попасть на 81-тысячный «Бернабеу», придется как минимум потратить 80 евро, а вообще цены достигают 300 евро. Для организации матча специально привлекли компанию IMG, которая управляет огромным числом спортивных турниров по всему миру. Все серьезно.
Распределение билетов — еще одна спорная идея КОНМЕБОЛ. Как известно, на оба финальных матча болельщики гостей попасть не могли — и на «Бомбонере» в первой встрече болельщиков «Ривера» действительно не было. Но сейчас препятствия фанатам создавать не нужно, ведь матч пройдет далеко от
— 40 тысяч билетов отправлены в свободную продажу;.
— 20 тысяч выкупят аргентинцы, проживающие в Испании;.
— 6 тысяч предоставят партнерам КОНМЕБОЛ;.
— по 5 тысяч выделено болельщикам обоих клубов;.
При этом те, кто покупал билеты на «Монументаль», имеют право бесплатно обменять их на новые (хоть здесь справедливость). Правда, очевидно, что из этих 60 тысяч подавляющее большинство до Испании не доберется — матч уже 9 декабря, и сейчас билет в один конец на эту дату стоит минимум 400 евро.
Но и на этом проблемы не заканчиваются. Решение КОНМЕБОЛ поставило под удар «Ривер Плейт». Капитан команды Лео Понцио фигурирует в деле о договорных матчах — он выступал за «Сарагосу» несколько лет и, по мнению испанской прокуратуры, мог знать о возможной покупке клубом матча с «Леванте» в 2011 году. По прибытии в Испанию, Понцио могут задержать.
Наверняка и на этом трудности с организацией игры не закончатся. И уже сейчас «Бока» с «Ривером» недовольны — AS сообщает, что клубы могут передумать лететь в Испанию. До игры остается неделя, но нет никакой гарантии, что и она состоится.