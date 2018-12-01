«Наполи» отклонил предложение «МЮ» по Кулибали в размере € 103 млн

Источник: Reuters

По информации источника, манкунианцы предложили за 27-летнего сенегальского футболиста € 103 млн, однако неаполитанцы сразу же ответили отказом.

В конце ноября появлялась информация, что «МЮ» предлагал за Кулибали € 90 млн. На покупке защитника настаивает лично главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью, который надеется убедить руководство клуба выложить за игрока требуемую сумму. Также Кулибали входит в сферу интересов «Реала», «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Баварии».