«Наполи» отклонил предложение «МЮ» по Кулибали в размере € 103 млн
«Наполи» отклонил трансферное предложение «Манчестер Юнайтед» по защитнику Калиду Кулибали, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.
«Наполи» отклонил трансферное предложение «Манчестер Юнайтед» по защитнику Калиду Кулибали, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.
По информации источника, манкунианцы предложили за 27-летнего сенегальского футболиста € 103 млн, однако неаполитанцы сразу же ответили отказом.
В конце ноября появлялась информация, что «МЮ» предлагал за Кулибали € 90 млн. На покупке защитника настаивает лично главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью, который надеется убедить руководство клуба выложить за игрока требуемую сумму. Также Кулибали входит в сферу интересов «Реала», «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Баварии».
Кулибали перешёл в «Наполи» из «Генка» в 2014 году за € 7,75 млн. В нынешнем сезоне он провёл 13 матчей в итальянской Серии А и стал автором одной результативной передачи.