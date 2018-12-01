Давид Луис отказался играть в Китае и намерен продлить контракт с «Челси»

Источник: Reuters

По информации источника, представители 31-летнего бразильского футболиста накануне провели переговоры в Китае о возможном трансфере игрока. Однако сам Луис сообщил руководству «Челси» о желании продлить соглашение. Напомним, текущий контракт бразильца с лондонским клубом истекает в июне 2019 года.

Ранее сообщалось, что в услугах бразильского игрока заинтересована «Барселона», которая испытывает серьёзные кадровые проблемы в оборонительной линии.