Давид Луис отказался играть в Китае и намерен продлить контракт с «Челси»
Защитник «Челси» Давид Луис намерен остаться в лондонском клубе, сообщает UOL.
Защитник «Челси» Давид Луис намерен остаться в лондонском клубе, сообщает UOL.
По информации источника, представители 31-летнего бразильского футболиста накануне провели переговоры в Китае о возможном трансфере игрока. Однако сам Луис сообщил руководству «Челси» о желании продлить соглашение. Напомним, текущий контракт бразильца с лондонским клубом истекает в июне 2019 года.
Ранее сообщалось, что в услугах бразильского игрока заинтересована «Барселона», которая испытывает серьёзные кадровые проблемы в оборонительной линии.
Луис перешёл из «Пари Сен-Жермен» в лондонский «Челси» в 2016 году. В нынешнем сезоне бразильский защитник провёл в составе английской команды 13 матчей, но не сумел отметиться результативными действиями.