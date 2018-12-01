Бывший форвард «Кайрата» ведет переговоры с десятой командой КПЛ
Гамбийский нападающий «Кызыл-Жар СК» Момоду Сисей может перейти в «Иртыш», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Гамбийский нападающий «Кызыл-Жар СК» Момоду Сисей может перейти в «Иртыш», сообщает корреспондент Vesti.kz.
29-летний форвард в настоящее время ведет переговоры с павлодарской командой и намерен в следующем сезоне защищать ее цвета.
Легионер известен казахстанским болельщикам еще по играм за «Кайрат», в составе которого забил 18 мячей в 46 матчах.
Летом текущего года Сисей вернулся в КПЛ и забил три мяча в 14 играх за петропавловский «Кызыл-Жар СК», который по итогам сезона вылетел в первую лигу. К форварду обозначили интерес и другие казахстанские клубы, но гамбиец склоняется к выбору в пользу «Иртыша».
Сисей также играл за бельгийский «Вестерло», словацкую «Жилину», израильский «Маккаби» (Нетания), финский «ПС Кеми». За сборную Гамбии забил пять голов в 15 играх.
Отметим, что в КПЛ-2018 павлодарский «Иртыш» занял десятое место, вследствие чего прописку в «элите» должен был отстаивать в переходных играх с бронзовым призером первой лиги «Кыраном». По итогам двухраундового противостояния сильнее оказались подопечные Димитара Димитрова — 3:0, 2:1.