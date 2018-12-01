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11:53 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший форвард «Кайрата» ведет переговоры с десятой командой КПЛ

Гамбийский нападающий «Кызыл-Жар СК» Момоду Сисей может перейти в «Иртыш», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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29-летний форвард в настоящее время ведет переговоры с павлодарской командой и намерен в следующем сезоне защищать ее цвета.

Легионер известен казахстанским болельщикам еще по играм за «Кайрат», в составе которого забил 18 мячей в 46 матчах. Из-за тяжелой травмы он был вынужден покинуть расположение алматинской команды, которую в то время тренировал Владимир Вайсс.

Летом текущего года Сисей вернулся в КПЛ и забил три мяча в 14 играх за петропавловский «Кызыл-Жар СК», который по итогам сезона вылетел в первую лигу. К форварду обозначили интерес и другие казахстанские клубы, но гамбиец склоняется к выбору в пользу «Иртыша».

Сисей также играл за бельгийский «Вестерло», словацкую «Жилину», израильский «Маккаби» (Нетания), финский «ПС Кеми». За сборную Гамбии забил пять голов в 15 играх.

Отметим, что в КПЛ-2018 павлодарский «Иртыш» занял десятое место, вследствие чего прописку в «элите» должен был отстаивать в переходных играх с бронзовым призером первой лиги «Кыраном». По итогам двухраундового противостояния сильнее оказались подопечные Димитара Димитрова — 3:0, 2:1.

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