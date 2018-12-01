Оливер Кан может стать председателем правления «Баварии»
Бывший вратарь «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан может вернуться в мюнхенский клуб.
Бывший вратарь «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан может вернуться в мюнхенский клуб.
Президент клуба Ули Хенесс не исключил, что Оливер войдет в управление мюнхенцев, сообщает L’Equipe.
По данным источника, речь идет о том, что Кан станет председателем правления «Баварии». Сейчас данный пост занимает другая легенда клуба
Ранее сообщалось, что Кан в будущем станет новым президентом «Баварии».
Оливер Кан выступал за «Баварию» в 1994 — 2008 годах.