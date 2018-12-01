ПФЛК назвала список 22-х лучших футболистов 2018 года
Профессиональная футбольная лига Казахстана определила список из 22-х лучших футболистов 2018 года.
Профессиональная футбольная лига Казахстана определила список из 22-х лучших футболистов 2018 года.
С целью определения лучших игроков чемпионата были задействованы главные тренеры клубов. Каждый из них составил свой список из игроков по каждой позиции. Полученные данные были объедены в единую команду.
Вратари:
1. Ненад Эрич, «Астана»;
2. Дмитрий Непогодов, «Тобол».
Левые защитники:
1. Дмитрий Шомко, «Астана»;
2. Гафуржан Суюмбаев,"Кайрат.
Левые центральные защитники:
1. Марин Аничич, «Астана»;
2. Юрий Логвиненко, «Астана».
Правые центральные защитники:
1. Евгений Постников, «Астана»;
2. Александр Симчевич, «Актобе».
Правые защитники:
1. Абзал Бейсебеков, «Астана»;
2. Антонио Рукавина, «Астана».
Центральные полузащитники:
1. Джаба Канкава, «Тобол»;
2. Иван Маевский, «Астана».
Атакующие полузащитники:
1. Бауыржан Исламхан, «Кайрат»;
2. Серикжан Мужиков, «Астана».
Левые полузащитники:
1. Андрей Аршавин, «Кайрат»;
2. Азат Нургалиев, «Тобол».
Правые полузащитники:
1. Марин Томасов, «Астана»;
2. Исаэль, «Кайрат».
Нападающие:
1−2. Маркос Пиззелли, «Актобе»; Адеринсола Эсеола, «Акжайык"/"Кайрат»;
3−4. Джуниор Кабананга, «Астана»; Роман Муртазаев, «Астана».