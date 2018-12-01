Милунович сообщил, что перейдет из БАТЭ в «Црвену Звезду»

— Я хотел бы поблагодарить всех в БАТЭ. Это было замечательно для меня время. Сейчас я перехожу к новым вызовам (в «Црвена Звезду»), БАТЭ и Беларусь навсегда останутся в моем сердце, и я не забуду вас, — цитирует футболиста «Прессбол» со ссылкой на его страницу в Фейсбуке. — Желаю в дальнейшем удачи в чемпионате и Лиге Европы, надеюсь, что однажды мы снова увидимся.