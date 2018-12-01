Вилья объявил о переходе в «Виссел Кобе», став одноклубником Иньесты
Испанский нападающий Давид Вилья на правах свободного агента перешёл в японский клуб «Виссел Кобе».
Испанский нападающий Давид Вилья на правах свободного агента перешёл в японский клуб «Виссел Кобе».
Об этом 36-летний футболист сообщил в «Твиттере».
В составе «Виссел Кобе» Вилья воссоединится с бывшим партнёром по сборной Испании и «Барселоны» Андресом Иньестой. Вместе футболисты становились чемпионами мира и Европы, побеждали в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.
Ранее сообщалось, что Вилья не стал продлевать контракт с «Нью-Йорк Сити», который действовал до конца 2018 года. Давид выступал за американскую команду с 2014 года.
В этом сезоне Вилья провёл 23 матча в чемпионате MLS и стал автором 14 забитых мячей.