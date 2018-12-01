Вилья объявил о переходе в «Виссел Кобе», став одноклубником Иньесты

Источник: AP 2018

Об этом 36-летний футболист сообщил в «Твиттере».

В составе «Виссел Кобе» Вилья воссоединится с бывшим партнёром по сборной Испании и «Барселоны» Андресом Иньестой. Вместе футболисты становились чемпионами мира и Европы, побеждали в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что Вилья не стал продлевать контракт с «Нью-Йорк Сити», который действовал до конца 2018 года. Давид выступал за американскую команду с 2014 года.