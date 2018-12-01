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12:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Вилья объявил о переходе в «Виссел Кобе», став одноклубником Иньесты

Испанский нападающий Давид Вилья на правах свободного агента перешёл в японский клуб «Виссел Кобе».

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Источник: AP 2018

Об этом 36-летний футболист сообщил в «Твиттере».

В составе «Виссел Кобе» Вилья воссоединится с бывшим партнёром по сборной Испании и «Барселоны» Андресом Иньестой. Вместе футболисты становились чемпионами мира и Европы, побеждали в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что Вилья не стал продлевать контракт с «Нью-Йорк Сити», который действовал до конца 2018 года. Давид выступал за американскую команду с 2014 года.

В этом сезоне Вилья провёл 23 матча в чемпионате MLS и стал автором 14 забитых мячей.

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